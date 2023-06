Andrea Della Cioppa, chi è il tentatore di Temptation Island 2023/ Dopo Uomini e Donne cerca l’amore

Andrea Della Cioppa, chi è il tentatore di Temptation Island 2023 con un passato a Uomini e Donne

Andrea Della Cioppa, è uno dei tentatori di Temptation Island 2023, ma il pubblico di Uomini e Donne lo ricorderà per la sua avventura come corteggiatore a Uomini e Donne. Lo scorso anno Andrea ha infatti corteggiato la tronista Veronica Raimondi, che alla fine ha però scelto il suo rivale Matteo Farnea, con il quale è tutt’oggi fidanzata. Da allora Andrea non ha ancora trovato l’amore, e chissà che proprio Temptation non lo aiuti in questo senso.

Alessia e Davide, coppia Temptation Island 2023/ Lei lo tradiva, lui sapeva tutto: il web attacca!

Andrea Della Cioppa ha 30 anni e viene da Pescara. È laureato in scienze motorie, ed è chinesiologo e personal trainer. Tra i suoi progetti imminenti c’è quello di aprire un centro medico insieme al fratello. Seguitissimo sui social, oggi su Instagram Andrea conta 104mila follower.

Andrea Della Cioppa, dopo Uomini e Donne cerca l’amore: “Accetterei di fare il tronista”

In un’intervista rilasciata qualche mese fa a ModoTv24, Andrea Della Cioppa, non scelta di Veronica Raimondi a Uomini e Donne, svelò il desiderio di trovare l’amore e, magari, tornare in studio nel ruolo di tronista. Queste le sue dichiarazioni: “Ho voglia di innamorarmi. È inutile fare gli ipocriti, credo che il 99,9% dei ragazzi che partecipano a Uomini e Donne, se gli dovessero proporre un trono, accetterebbero. Anche io lo farei. Perché non dovrei accettare?” Così concluse: “È giusto che sia così, accetterei perché credo tantissimo al programma. Il programma è verissimo, bellissimo, io in due mesi ho vissuto emozioni che non provavo da tempo. Quindi ti dico sì perché credo nel programma. Alcuni non ci credono e buttano fango, e questa è una cosa brutta.”

Tentatori di Temptation Island 2023, chi sono?/ Tre ex di Uomini e Donne, un ex calciatore e un noto modello

LEGGI ANCHE:

Daniele Schiavon, chi è?/ Da Uomini e Donne a Temptation Island 2023: single dopo la rottura con Giulia

© RIPRODUZIONE RISERVATA