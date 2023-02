Andrea Delogu, chi è la presentatrice PrimaFestival 2023/ Da San Patrignano a Rai 2, fino all’Ariston

Andrea Delogu, conduttrice del PrimaFestival 2023

Andrea Delogu è la conduttrice del PrimaFestival 2023, la trasmissione dedicata a curiosità e anticipazioni sul Festival di Sanremo che andrà in onda subito dopo il termine del Tg 1. Il PrimaFestival andrà in onda per una settimana: da sabato 4 febbraio a sabato 11 febbraio, serata finale della kermesse musicale. “Sarei voluta andare a Sanremo in qualunque modo, non potrei essere più felice”, ha detto Andrea Delogu, che per sei anni ha fatto radio a Sanremo, a Repubblica.

Al suo fianco, come inviati, ci sono Gli Autogol – Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli – e Jody Cecchetto, figlio di Claudio: “Gli Autogol hanno una loro cifra comica bella e chiara e poi c’è Jody Cecchetto, che ha fatto tanta radio e ha confidenza con i cantanti. Io sono “la conduttrice responsabile”, non mi dispiace”.

Andrea Delogu, carriera e vita privata

Andrea Delogu, classe 1982, è nata a Coriano e per i primi dieci anni della sua vita ha vissuto presso la comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli. La conduttrice ha raccontato la sua infanzia nel romanzo del 2014, “La collina”, scritto insieme ad Andrea Cedrola. Ha esordito in televisione nel 2022, tra le “Letteronze” di Italia 1 Mai dire domenica, condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest.

Nella stagione televisiva 2004/2005 approda su Sky e nel 2008 entra a far parte di “Saturday Night Live from Milano“, show comico in onda su Italia 1. Successivamente passa a Raidue, dove partecipa come dj a “Aggratis”. Con Ema Stokholma forma il duo Stokhoglu e prende parte a “Jump! Stasera mi tuffo”. Sempre su Rai 2 conduce “Stracult” e “Troppo giusti”. Delogu ha già seguito per alcuni anni il Festival di Sanremo con Rai Radio 2 e recentemente ha condotto “Tonica” e “Tim Summer Hits”. Attualmente è in tour con il suo spettacolo teatrale dal titolo “40 e sto”. Nel 2016 ha sposato l’attore Francisco Montanari, da cui si è serata nel 2021. Oggi è fidanzata con Luigi Bruno.

