Brio e vitalità entrano con piacevole prepotenza nello studio de La Volta Buona quando a sedersi sul divano con Caterina Balivo è Andrea Delogu. La conduttrice tra tv e radio è sempre solare quando si tratta di raccontarsi, non solo in riferimento alla sua professione ma anche per ciò che riguarda il suo privato. Nel salotto di Rai Uno ha deciso di portare la bellezza della sua storia d’amore raccontato qualcosa in più su chi è il fidanzato Luigi Bruno.

“Abbiamo 16 anni di differenza ma è lui il vecchio della coppia; non vuole uscire, non vuole andare a divertirsi. Però mi sento fortunata; anche quando mi dicono: ‘E se dovesse finire?’, io penso che alla fine anche le altre storie sono finite, quindi…”. Inizia così Andrea Delogu, ponendo l’accento su quanto sia inutile scandire la differenza d’età tra lei e il fidanzato Luigi Bruno.

Andrea Delogu, sempre a La Volta Buona, ha anche rivelato la genesi del rapporto rivelando dunque come ha conosciuto l’attuale fidanzato Luigi Bruno. “Lui mi ha scritto su Instagram, c’è stato un vero e proprio corteggiamento, molto romantico…”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Io all’inizio pensavo fosse il mio ex che si fingeva qualcun altro per potermi controllare; io ho sofferto molto per il divorzio, poi è andata bene così perchè adesso stiamo bene entrambi, però era un momento complesso”. Da quel primo approccio sui social, oggi la storia tra Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno procede a gonfie vele. “Sono 3 anni e mezzo che stiamo insieme nonostante gli attacchi di qualcuno; sembra quasi che sia difficile dire che si è felici quando c’è differenza d’età”.

Ma chi è il fidanzato di Andrea Delogu – Luigi Bruno – oltre il racconto della conduttrice? Su di lui le informazioni sono carenti non essendo una personalità nota al mondo dello spettacolo. Sappiamo però che il 24enne è un volto promettente nell’ambito della moda, dunque in qualità di modello.