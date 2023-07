Andrea Delogu choc: “Da 10 anni in analisi, mi sono indebitata”/ “Era l’unica strada per salvarmi”

Andrea Delogu è in analisi da 10 anni: la rivelazione in un tweet

Andrea Delogu, attraverso un tweet pubblicato nelle ultime ore, ha condiviso un doppio “anniversario” molto importante. Oltre ad aver infatti festeggiato 2 anni di fidanzamento con Luigi Bruno, la conduttrice e speaker radiofonica ha celebrato “10 anni di analisi“.

Andrea, raccontando la sua personale esperienza, ha voluto lanciare un messaggio di sensibilizzazione sul tema; queste le sue parole: “In questi giorni “festeggio” 10 anni di analisi. Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!”

Andrea Delogu: “Quanta disinformazione sull’analisi”

La conduttrice del Tim Summer Hits 2023 ha anche risposto ad un utente che ha condiviso la notizia della fine del suo percorso di analisi durato 5 anni: “Stupendo. Io lo faccio a breve, siamo in chiusura ma con il lavoro che faccio mi tengo sempre il contatto in rubrica ahahah“. In seguito ha aggiunto: “Quanta disinformazione sull’analisi. Molto bene, cioè, no, non molto bene”.

Andrea Delogu ha quindi anche festeggiato un altro anniversario due anni di fidanzamento con Luigi Bruno. Il fidanzamento con il modello 23enne continua a gonfie vele senza intoppi. In occasione dell’anniversario Andrea Delogu scrisse: “2 anni, giorno per giorno. 2 anni. L’amore è una cosa semplice, per fortuna”. Insieme al posto una foto dei due mentre si baciano e un video mentre si abbracciano durante il concerto di Tiziano Ferro.

