ANDREA DELOGU E FRANCESCO MONTANARI/ “Per lei sentivo un bisogno erotico”

Andrea Delogu e Francesco Montanari sono i protagonisti della puntata di oggi di Grande amore, il programma di Rai Tre in onda in questa domenica 16 febbraio 2020 a partire dalle ore 20:30. Lei conduttrice televisiva e radiofonica di successo, lui attore affermato in procinto di tornare sui teleschermi con l’attesissima seconda stagione de Il Cacciatore, la saga in cui veste i panni del giovane pm Saverio Barone. I due sono sposati da ormai più di tre anni e la loro intesa è fonte di ispirazione per moltissime persone in particolare sui social, dove Andrea Delogu e Francesco Montanari non mancano di condividere i loro momenti di vita quotidiana dando prova di un’intesa fuori dal comune. All’interno del programma è stata la conduttrice a rimarcare l’importanza che l’analisi ha rivestito nel rapporto di coppia: “L’analisi mi ha aiutata a capire che l’altro non cerca di farmi del male. Il fatto che tu soffra non è direttamente collegato alla volontà di un altro. Perché ci si incontra e quell’incontro non potrà mai essere come te lo sei immaginato”.

FRANCESCO MONTANARI: “DI LEI AVEVO BISOGNO EROTICO…”

Anche Francesco Montanari ha tolto ogni maschera in Grande amore, il docureality condotto da Carla Signoris. L’attore ha spiegato: “Era la prima volta nella mia vita che la relazione diventasse anche un bisogno erotico. Era un mix assurdo di emozioni così forti, che non avevo mai vissuto, mai provato, non avevo gli ingredienti, i meccanismi interiori per riuscire a gestirlo io”. Come si può vedere nel video di anticipazioni del programma, Francesco Montanari ha commentato: “Capivo sempre di più quanto avessi bisogno della sua personalità. Questa persona sento che ha la forza di sostenere quello che io sono, di sostenere la mia bestia”. I due sono ora insieme a teatro con lo spettacolo intitolato “Il Giocattolaio”: “Non è casuale che oggi noi stiamo affrontando un’avventura teatrale del genere e stiamo affrontando un testo del genere”.

ANDREA DELOGU: “A VOLTE LIMONIAMO COME RAGAZZINI…”

In tempi non sospetti Andrea Delogu aveva descritto con parole altrettanto forti il suo legame con Francesco Montanari. Intervistata da Vanity Fair, aveva raccontato: “Siamo spesso lontani per lavoro: io torno, lui parte. Spesso ci incontriamo a Fiumicino e limoniamo come ragazzini. L’intensità del sentimento non cambia. Del resto, ci apparteniamo. Francesco è la persona che più mi conosce al mondo e viceversa”. Andrea Delogu ha chiarito che ormai “dovremmo essere adulti, siamo marito e moglie”, eppure quel sentimento coronato il 25 giugno del 2016, sulle note di “T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo” è la garanzia, a detta della conduttrice, che quella insieme a Francesco Montanari non sarà mai una di quelle coppie “noiose e prevedibili”. Una profezia che siamo certi non verrà smentita.



