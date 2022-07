Andrea Delogu e Stefano De sono una coppia? “Indiscrezione fastidiosa”/ “Il nostro rapporto cambiato quando…”

Andrea Delogu racconta nuovi dettagli sul rapporto con Stefano De Martino

Conducono insieme il Tim Summer Festival ma qualche tempo fa Stefano De Martino e Andrea Delogu infiammavano il gossip che li voleva segretamente insieme. In più occasioni, prima che Stefano ufficializzasse il ritorno con la moglie Belen Rodriguez e che Andrea svelasse la sua relazione con il modello Luigi Bruno, si è parlato di amore tra i due conduttori, nonostante le loro smentite.

Smentite che arrivano anche nell’intervista che Andrea Delogu ha rilasciato a Francesco Canino per Panorama. La conduttrice è tornata a ribadire che con Stefano non c’è mai stato altro che una bella amicizia che continua ancora oggi, ma ha tuttavia chiarito che, effettivamente, alcuni loro atteggiamenti – nati dalla forte complicità che li lega – potevano essere fraintesi.

Andrea Delogu: “Stefano De Martino? Rapporto cambiato dopo i gossip”

“All’inizio ci faceva ridere, poi è sfuggita, – ha spiegato Andrea Delogu – è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di caz……e in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato. La verità è che siamo molto amici, nulla più.”

Chiusa la parentesi su Stefano, la Delogu ha commentato anche i commenti negativi ricevuti per la relazione con Luigi Bruno, di 15 anni più giovane: “Su un giornale c’erano le paparazzate di Scamarcio con la Porcaroli e un titolo tipo “amore straordinario”, due pagine dopo ero io e il mio fidanzato dove lui veniva liquidato come il mio toy boy. La porzione di cattiverie che arrivano fuori dalla mia bolla è minima ma non mi ero mai accorta della ferocia di certe critiche fino a quando non le ho provate sulla mia pelle. Detto questo ho deciso di vivere la mia vita senza stare appesa ai giudizi altrui.” ha concluso la conduttrice.

