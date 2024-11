Striscia la notizia mette nel mirino Affari Tuoi e De Martino: “Vittorie che si verificano ogni 100mila anni”

Prosegue la sfida a distanza tra Striscia la notizia e Affari Tuoi di Stefano De Martino, che continua a volare negli ascolti e ogni sera puntualmente si mette alle spalle il tg satirico ideato da Antonio Ricci, niente da fare dunque per lo storico format di Canale Cinque, che però torna puntualmente alla carica contro il gioco dei pacchi. Nell’ultima puntata di Striscia la notizia è stato trasmesso un servizio riguardante proprio Affari Tuoi e le varie ricche vincite che hanno caratterizzato questa edizione, Vincenzo Mauro, professore di Statistica dell’Università di Macerata, ha messo sotto la lente d’ingrandimento quanto accaduto nel game show: “Sedersi a caso allo stadio di San Siro e azzeccare il posto del biglietto che hai in tasca è più probabile di quello che ho osservato quest’anno. Non è un caso: i numeri mandano un messaggio rigoroso”.

E anche le statistiche riguardanti le possibilità di vittoria si sono impennate ad Affari Tuoi, passando da quello che dovrebbe essere 40mila euro, fino ai circa 67mila euro di questa edizione del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi nel mirino di Striscia la notizia: “Gioco d’azzardo”

La percentuale di vincita media ad Affari Tuoi si sta impennando nel corso di questa edizione del game show campione di ascolti, con il programma condotto da Stefano De Martino che è stato addirittura accusato di essere un gioco d’azzardo e che favorirebbe la ludopatia, anche se la Rai si è sempre difesa da tali accuse, garantendo la regolarità della trasmissione che ogni sera incolla oltre cinque milioni di telespettatori al piccolo schermo.

“Un destino che senza aiutino non sarebbe così generoso” è la frecciata lanciata da Striscia la notizia contro Affari Tuoi che intanto continua a regalare partite avvincenti al pubblico di Rai1.