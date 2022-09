Andrea Delogu/ Sanremo nel suo futuro? Spuntano indizi, ma lei…

Andrea Delogu verso il Festival di Sanremo? Spuntano nuovi rumors

C’è anche Andrea Delogu tra i volti di Tim Music Awards 2022, in una serata all’insegna della musica e della leggerezza. Per la conduttrice e opinionista televisiva l’agenda è fitta di impegni e si vocifera che, nei prossimi mesi, gli impegni lavorativi potrebbero aumentare ulteriormente. Sono davvero suggestive, infatti, le ultime voci che la vedrebbero vicina alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

Luigi Bruno, fidanzato Andrea Delogu/ Tutto a gonfie vele, nonostante le critiche...

Rumors che, va detto, non hanno trovato conferme e che sono destinati a rimanere tali, almeno per il momento. Di sicuro i fan la vedrebbero benissimo al fianco di Amadeus per la nuova edizione della kermesse, considerando che tra i tanti big già annunciati ci sono nomi del calibro di Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Belén gelosa di Andrea Delogu e Stefano De Martino?/ L'indizio social e i rumors...

Andrea Delogu sempre più irresistibile sui social, fan in delirio

L’eventuale approdo di Andrea Delogu stuzzica non poco il pubblico della tv generale e i fans della conduttrice, che al momento resta in silenzio. Sui suoi social, però, parla attraverso scatti e clip sensuali, in grado di attirare l’attenzione. Basta dare una sbirciata al profilo Instagram della Deludo e nelle storie che condivide ogni giorno, non mancano splendidi pose mentre si allena in palestra o mentre prova i suoi look per le serate.

Impossibile per i i tanti fan che la seguono non apprezzare le sue scelte audaci, esaltate da indumenti aderenti che spesso finiscono per evidenziare alla perfezione le splendide curve della bella artista.

Tim Summer Hits 2022, in streaming e TV: come vedere l'ultima tappa Portopiccolo/ Su Rai 2 e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA