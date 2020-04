Andrea Delogu: “scommettono sulla mia gravidanza”/ “Francesco Montanari lo odio…”

Pubblicità

Andrea Delogu racconta la sua quarantena con il marito Francesco Montanari svelando anche dettagli del suo rapporto di coppia. Intervenuta ai microfonidel programma radiofonico I Lunatici di Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, la conduttrice che è sposata con l’attore dal 2016, confessa di aver scoperto ciò che non avrebbe mai voluto sapere. “Alcune agenzie danno a 1.75 il fatto che io e Francesco Montanari avremo un figlio entro il prossimo anno. Siamo arrivati al punto di scommettere su una cosa del genere? Talmente folle che mi è sembrata una pazzia“, ha raccontato la Delogu non nascondendo la sua amarezza per l’accaduto. Andrea, però, riesce sempre a trovare il modo per strappare un sorriso a se stessa e agli altri e, anche in quarantena, ha trovato il modo per passare il tempo. “Mi sono tinta da sola a casa, mi sono fatta ramata. Per impegnare la testa fai quelle cavolate che facevi da ragazzina”, ha aggiunto.

ANDREA DELOGU: “ODIO FRANCESCO MONTANARI AL MATTINO, LA SERA LO AMO ALLA FOLLIA”