Andrea Delogu/ “A novembre a teatro con mio marito, ma…” (Da noi… a ruota libera)

Andrea Delogu ospite della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini e trasmesso domenica 12 aprile 2020 alle ore 17.35 su Rai1. La conduttrice radio-televisiva sarà protagonista in studio a pochi giorni da un lunghissimo sfogo social in cui ha puntato il dito contro alcune donne che ci provano con il marito Francesco Montanari. Proprio così, Andrea La Rossa ha condiviso con tutto il suo pubblico su Instagram un vero e proprio sfogo di gelosia per il marito dopo che, inavvertitamente, ha letto alcuni messaggi nella posta privata del compagno. “Allora, ho fatto la c…..a di aiutare Fra a cercare un messaggio perso su Instagram e mi è caduto l’occhio sui millemila messaggi di ragazze molto interessate a lui. Molto molto interessate. Molto da invitarlo fuori una volta finita la quarantena, molto da mandare foto di loro belliffime, molto da lasciare numeri di telefono” ha scritto Andrea su Instagram raccontando come sono andate le cose. La conduttrice è consapevole che stiamo vivendo un periodo davvero assurdo per via dell’emergenza Coronavirus, ma è comprensibile il suo sfogo di donna e moglie nel ritrovare la posta privata del marito piena zeppa di messaggi e proposte da altre donne.

Andrea Delogu gelosa del marito Francesco Montanari

Nello sfogo di gelosia, Andrea Delogu ha scritto: “è un momento strano, dove tutti siamo sotto pressione e i sentimenti si fanno sentire di più, vi capisco, davvero. Ma forse è sfuggito che è sposato porca… Sposato!” riferendosi al marito Francesco Montanari. Se qualcuna se lo fosse dimenticato l’attore è felicemente sposato dal 2016 con la conduttrice e scrittrice che non ha gradito l’atteggiamento e il comportamento di alcune donne che lo hanno contattato in privato proponendogli la qualunque. “Aspettate un minimo di cedimento della coppia” – scrive la donna – “che ne so, una crisi, una separazione momentanea, un divorzio, un’unghia incarnita. Qualcosa. Insomma. In natura gli avvoltoi aspettano che la preda sia ferita perlomeno, non volteggiano sul corpo in perfetta salute”. Non solo, la Delogu prosegue scrivendo: “ora non voglio mai più sapere nulla e mi tengo alla larga dai suoi profili se no poi mi tocca scrivere trattati di guerra che Menelao ‘levete’ ma ‘mali….cci’” per poi augurare a tutte “comunque buona domenica delle palme anche a voi” invitando però la gente a non commentare in modo violento e offensivo, ma a ricordare che non si tratta “non è una questione uomo, donna o sposato, single. È una questione di educazione sentimentale“.

Andrea Delogu: “mio marito Francesco Montanari è più serio di me”

Gelosia a parte, Andrea Delogu in questi giorni di isolamento per via del virus Covid 19 come tanti altri artisti si è sentita chiamata in causa a dare un suo contributo interagendo con il pubblico cercando di regalargli qualche attimo di spensieratezza e riflessione. “Intrattenere è il nostro mestiere, così mi sono chiesta cosa potessi fare” – ha dichiarato a quotidiano.net rivelando una sua idea – “sto sperimentando la prossima recita condivisa per i bimbi, le mamme e i papà che vogliano partecipare con Skype, via Facebook e Instagram. A chi mi scrive invio il copione e così trascorriamo assieme qualche ora spensierata. A grande richiesta stavolta: il Re Leone. Per gli adulti invece sarà… suspance… Pretty Woman”. Infine la conduttrice e scrittrice ha parlato anche del marito Francesco Montanari che, a differenza sua, si sta impegnando sui social a far “recitare i classici agli aspiranti attori online: Riccardo III, Otello appunto” rivelando anche dei progetti in comune “erano previsti una tournée teatrale in novembre con Francesco e il mio debutto per Rai cinema con Giampaolo Morelli in Rodeo Drive, ma adesso non è il momento. Ora è il tempo di stare uniti”.



