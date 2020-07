Andrea Delogu senza scarpe a La vita in diretta/ Lei: “Un errore”. Masi la bacchetta

Piccolo incidente durane l’ultima puntata de La vita in diretta estate. Durante i saluti finali, la regia ha riaperto il collegamento con lo studio cogliendo impreparati i conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi che avevano già abbandonato le proprie postazioni. Dopo essersi accorti di essere ancora in diretta, sia Marcello Masi che Andrea Delogu sono tornati immediatamente ai propri posti, ma non è mancato un piccolo incoveniente. “C’è stato un errore spiega lei e non ci hanno avvertito che dovevamo rientrare in diretta”. Marcello ha prontamente replicato con un pizzico di ironia: “Ma ti eri tolta pure le scarpe? Ma quanto sono alti quei tacchi?”.

ANDREA DELOGU E MARCELLO MASI: PICCOLO INCIDENTE DURANTE LA VITA IN DIRETTA ESTATE

Dopo il simpatico siparietto con le scarpe che Andrea Delogu si era affrettata a togliere, convinta che la puntata de La vita in diretta estate fosse finita, i due conduttori del pomeriggio estivo di Raiuno hanno salutato definitivamente il pubblico. Anche in questo caso, però, non è mancato un simpatico scambio di battute tra i due conduttori. Prima di chiudere definitivamente il collegamento, Andrea Delogu chiede al collega l’orario di inizio della prossima puntata. “16.48”, risponde Marcello Masi e cui poi la Delogu ripropone la stessa domanda. Masi, così, la bacchetta affettuosamente: “dai non fa ridere”. L’appuntamento con La vita in diretta estate, dunque, è per oggi alle 16.48 su Raiuno.

