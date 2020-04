Andrea Denver bacia foto di Adriana Volpe/ Paola Di Benedetto “Ha qualche problema”

Andrea Denver non ha mai nascosto il proprio apprezzamento nei confronti dell’ex coinquilina della casa del Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe. Il modello italo-americano ha sempre portato su un palmo di mano la bella e brava conduttrice di casa Rai, definendola spesso e volentieri la sua donna ideale. Un corteggiamento che però non si è mai spinto oltre un certo limite, anche perchè la Volpe è felicemente sposata, e lo stesso Denver ha una relazione con una ragazza. Pochi giorni fa Adriana ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, colpita dalla morte del suocero a causa del coronavirus, e a soffrire maggiormente di questa uscita obbligata è stato proprio Andrea, che ha continuato a parlare della presentatrice con gli inquilini a lui più vicini nella casa più spiata d’Italia. A conferma di questo rapporto speciale, anche un fatto accaduto nelle scorse ore.

ANDREA DENVER BACIA FOTO DI ADRIANA VOLPE: “UN SALUTO SULLA GUANCIA”

Il Grande Fratello, per ravvivare un po’ gli animi, ha fatto un bel regalo ai vari concorrenti finalisti (mercoledì si terrà l’ultima puntata del reality show); un calendario realizzato nelle scorse settimane, composto dalle foto degli stessi concorrenti. Andrea Denver, una volta vista la foto di Adriana, ha avuto una reazione decisamente inattesa: ha infatti baciato l’immagine che ritraeva la sua compagna d’avventura, un gesto molto affettuoso e dolce, lontano anni luce dalla volgarità o dalla provocazione. La reazione degli altri concorrenti, al vedere quest’immagine, è stata decisamente ironica, a cominciare dalla bella Paola Di Benedetto, che ha commentato dicendo: “Denver ha qualche problema comunque, eh”. Andrea ha replicato “discolpandosi”: “Un saluto ad Adri, è sulla guancia! Solo che la foto è piccola quindi sembra sulla bocca, ma è sulla guancia. Un bacio innocente”. E chissà che questa storia di amicizia non possa continuare anche fuori dalla casa, ovviamente, non fino a che l’emergenza coronavirus non sarà passata…



