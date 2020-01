Andrea Denver/ Dettagli sulla sua fidanzata:”un tira e molla” (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver, modello italiano che ha avuto un enorme successo oltre i confini nazionali, spera che il Grande Fratello Vip 4 possa donargli una certa popolarità anche in patria. Probabilmente sono in pochi ad aver sentito parlare del talento veronese classe ’91 ma vi assicuriamo che si tratta di un personaggio piuttosto noto negli States, dove ha avuto l’opportunità di affiancare grandi artiste del panorama musicale internazionale (Jennifer Lopez, Taylor Swift e Madonna). Sui social, però, Denver non sembra riscuotere il medesimo successo che ha ottenuto negli Stati Uniti e sono in molti, fino a ora, ad averlo bacchettato per la sua poca umiltà: “Andrea Denver ogni due minuti: “comunque io vivo in America””, scrive una telespettatrice su Twitter”, “Senti Andrea Denver anche meno, non sei mica Andrea Damante #GFVIP”, aggiunge un’altra. Riuscirà il modello a correggere il tiro nella nuova puntata?

ANDREA DENVER: UN FLIRT NELLA CASA?

Andrea Salerno, questo è il vero nome del modello veronese meglio noto come Andrea Denver, saprà farsi apprezzare, oltre che per il suo aspetto esteriore, per il suo carattere forte e deciso. Anche se non si hanno a disposizione molte informazione sulla vita privata dell’artista, Alfonso Signorini ha lasciato intuire – in maniera velata – che potrebbe esserci stato una storia tra Andrea e una concorrente della casa. Stando alle dichiarazioni del presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4 l’indiziata numero uno parrebbe essere Rita Rusic. In effetti i due neo-inquilini della casa più spiata d’Italia sembravano molto imbarazzati quando si sono incontrati per la prima volta davanti alle telecamere di Canale 5. Si riaccenderà la scintilla? O il vecchio flirt potrebbe rendere difficile la convivenza forzata tra i due? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

ANDREA DENVER: I DETTAGLI SULLA SUA LOVE STORY

Intanto, la lunga diretta del Grande Fratello Vip 4 ha concesso ad Andrea Denver di sbottonarsi un po’ sulle vicende della sua vita privata. Come confermato dal conduttore, il modello è infatti fidanzato, anche se la sua storia d’amore è stata caratterizzata da continui alti e bassi: “ci siamo separati due volte, è un tira e molla – ha detto il concorrente poche ore fa – La prima volta dopo sei mesi. In tutto direi che siamo stati insieme un anno e mezzo”. Che sia fidanzato o meno, quel che è certo è che Denver avrà dalla sua parte il supporto del pubblico femminile che fin ora ha avuto modo di apprezzare il fisico scultoreo del ventottenne veronese grazie al suo profilo Instagram ufficiale e alla sua permanenza nella casa di Cinecittà. Tuttavia, il fisico non è tutto, perciò il bell’Andrea dovrà lavorare sodo e mettercela tutta per arrivare fino in fondo a questa avvincente sfida che è appena cominciata.



