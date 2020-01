ANDREA DENVER/ Un flirt con Madonna? (Grande Fratello Vip 4)

CHI È ANDREA DENVER?

Toccherà ad Andrea Denver, all’anagrafe Andrea Salerno, rimpolpare la quota dei “belli” del Grande Fratello Vip 2020. 28 anni, una carriera da modello di fama internazionale, Denver in passato ha prestato il suo volto ad alcuni brand molto famosi, come Hugo Boss, MAC Cosmetics e Ralph Lauren. Nominato per tre anni consecutivi (dal 2015 al 2017) “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com, vanta diverse partecipazioni in alcuni videoclip di popstar di fama planetaria. In particolare, lo ricordiamo, è apparso nel video di Jennifer Lopez “I Luh Ya Papi”, di Taylor Swift “Blank space”, e in passato si vocifera abbia avuto un breve flirt con Madonna. Ma Andrea Denver – è bene precisarlo – non è il classico “bello” destinato a rimpolpare la quota tappezzeria della casa di Cinecittà. In passato, infatti, ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione, prima di volare fino in Florida per conseguire un master in comunicazione.

ANDREA DENVER: LA FAMIGLIA E IL MISTERO SULLA FIDANZATA

Andrea Denver spiega di aver accettato di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip per “curiosità”. In vista del suo ingresso nella casa, ammette però di temere il distacco dalla sua famiglia e, nell’intervista di rito realizzata da Tv Sorrisi e Canzoni, svela: “Temo che soffrirò a non sentire i miei genitori e gli amici più stretti”. Pensando a ciò che potrebbe infastidirlo nella sua permanenza nel reality, Denver ammette invece che, in genere, non sopporta “la mancanza di rispetto e le liti”, soprattutto quando avvengono per futili motivi; spera invece che gli altri possano apprezzare la sua “disponibilità ad ascoltare”, una caratteristica che fa di lui un ottimo amico. Nella sua scheda, inoltre, il modello si definisce felicemente fidanzato con una collega, anche se sui suoi profili social di questo amore non vi è alcuna traccia. Ne sapremo di più nel corso del suo percorso al Grande Fratello Vip 2020?

ANDREA DENVER: “MI PIACE TENERE LA CASA PULITA E IN ORDINE”

Andrea Denver ha molte qualità, che potrebbero mettere in risalto il suo personaggio proprio nel corso della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tra queste, però, non vi è alcuna abilità in campo culinario, cosi come lo stesso modello confessa nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni: “Non sono un grande chef, però mi piace tenere la casa pulita e in ordine”, spiega l’inquilino vip. Tuttavia, l’ordine non è tutto e tra le faccende domestiche ammette di detestare stirare. Inoltre Andrea Denver svela di avere “la brutta abitudine di mangiare sul divano guardando la televisione”, una caratteristica che, nonostante l’assenza della tv, da sempre non ammessa nella casa del Grande Fratello Vip, potrebbe essere la miccia per imperdibili situazioni di scontro. Ne vedremo delle belle?



© RIPRODUZIONE RISERVATA