Andrea Denver, il dettaglio piccante su Adriana Volpe/ Video: “ha il capezzolo…”

Andrea Denver non ha mai nascosto di considerare Adriana Volpe una delle donne più belle tra quelle che hanno partecipato al Grande Fratello Vip 2020 e durante una chiacchierata con Patrick Ray Pugliese, commentando una foto della conduttrice scattata per il calendario del reality show, si è lasciato andare svelando anche un dettaglio piccante. Mentre era in veranda con Denver, Patrick ha chiesto di poter vedere una foto di Adriana Volpe. Pugliese non ha potuto fare altro che ammirare la bellezza della conduttrice e Andrea che nella casa ha instaurato un rapporto bellissimo con Adriana, ha detto di essere d’accordo con lui. I due, poi, hanno guardato meglio la foto notando un dettaglio piccante che non è passato inosservato al pubblico che ha pubblicato il video del momento su Twitter.

ANDREA DENVER E PATRICK RAY PUGLIESE: IL DETTAGLIO SUL CAPEZZOLO DI ADRIANA VOLPE

Pur considerando Adriana Volpe come una sorella, Patrick Ray Pugliese ha ammirato la bellezza della conduttrice nella foto commentando, poi, insieme ad Andrea Denver, il capezzolo che, probabilmente, s’intravedeva dal costume che indossava Adriana in quel momento. “Ma non ha il capezzolo così“, ha detto Patrick. “Sì ti dico di sì”, ha affermato a sua volta Denver. I due, poi, hanno ribadito quanto sia bella Adriana Volpe. “Sì, Adriana è bellissima, ma io non riesco a guardarla per me è come una sorella, sono troppo amico del marito”, ha detto Patrick. Andrea, invece, ha ribadito di sentire la mancanza della Volpe con cui trascorreva molto tempo in casa augurandosi che tutto vada bene per la sua ex coinquilina.

Patrick: “ma non ha il capezzolo così”

Denver: “sì ti dico di sì” ⚰️ STIAMO IMPAZZENDO ILARIA ILARY#GFVIP#Volver pic.twitter.com/EbBIeff6Tv — mat (@ahoy_boy98) March 22, 2020





