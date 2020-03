Andrea Denver/ Il “flirt” con Adriana Volpe è stato un boomerang? (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver non è riuscito a trattenere le lacrime nell’apprendere quanto sta accadendo all’esterno del Grande Fratello Vip 2020. Gli autori hanno deciso infatti di informare i concorrenti su quanto sta accadendo in Italia solo alcuni giorni dopo la decisione del premier di considerare l’intero Stivale una zona protetta. Dopo aver dimostrato di essere più che confuso, il modello ha chiesto di poter parlare direttamente con gli autori per capire se abbandonare la Casa oppure rimanere all’interno. A tutto ciò si aggiunge il difficile doppio isolamento: a causa dell’emergenza in corso, non ci potranno essere più contatti con il mondo esterno, nemmeno per delle sorprese in puntata. Intanto sembra che il suo rapporto con Adriana Volpe sia più che crollato in seguito alla scorsa puntata, quando i piani alti del reality hanno letto un messaggio di Roberto Parli, il marito della conduttrice. Il modello è stato in qualche modo ingenuo ed ha ammesso candidamente che Adriana rappresenta il suo tipo di donna ideale, riuscendo ad alimentare ancora di più il gossip sui social sul presunto flirt fra i due. La Volpe però ha fatto uno o due passi indietro, tanto che in questi giorni è raro vederla vicina al ragazzo.

ANDREA DENVER SI AVVICINA A SARA SOLDATI E AD ASIA VALENTE

Andrea Denver è ormai un’anima solitaria del Grande Fratello Vip 2020. Il recente distacco di Adriana Volpe ha spinto il modello a stringere ancora di più il legame con Sara Soldati e Asia Valente, a cui ha fatto un piccolo recap di tutto quello che è accaduto nel corso dell’attuale edizione del programma. “Michele mi faceva ridere”, ha detto riguardo a Cucuzza e parlando degli eliminati in generale, “per Elisa mi è dispiaciuto. E’ stata la terza ad uscire, ma è come se fosse stata la prima”. Su richiesta della Soldati, Andrea ha anche rivelato che fra Elisa e Asia ci sarebbero molte similitudini. Fra cui l’essere “casuale”, un termine alternativo per definire le persone disordinate. “Lasciava le robe in giro, lasciava le lenti a contatto in cucina, le batterie in giro… faceva morire dal ridere”, ha aggiunto, “con tutto il rispetto, come comportamenti era simile a te”. Riguardo a Cucuzza invece gli è dispiaciuto il periodo nero che ha preceduto la sua eliminazione, uno spegnimento che avrebbe dato modo ai suoi ‘nemici’ di mandarlo in nomination. “Mi è dispiaciuto molto. Come Pago. E’ partito a mille… dovevi vederlo le prime tre settimane”, ha continuato. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver

© RIPRODUZIONE RISERVATA