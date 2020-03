ADRIANA VOLPE CONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP/ “Arrabbiata da matti con gli autori…”

Adriana Volpe ha perso le staffe. Con Antonio Zequila? Con qualche altro coinquilino della casa del Grande Fratello Vip 4? No, molto più semplicemente con gli autori del reality show di Canale 5 che l’hanno messa in una situazione a dir poco imbarazzante. La conduttrice nella puntata di ieri è stata infatti messa all’angolo da un paio di circostanze spiacevoli che non pensava di ritrovarsi a dover fronteggiare. Da una parte il confronto accesissimo con Antonio Zequila, il latin lover che ha confermato la sua versione dei fatti: con Adriana Volpe, molti anni fa, c’è stata una storia di passione. Dall’altra la lettera che il marito Roberto Parli le ha inviato, domandandole di rivedere alcuni suoi atteggiamenti per evitare che si generino inutili e sterili pettegolezzi sul suo conto. Evidentemente troppo, anche per la solitamente trattenuta Adriana Volpe…

ADRIANA VIP CONTRO GRANDE FRATELLO VIP: “SONO ARRABBIATA DA MATTI”

Ma come sappiamo che Adriana Volpe è furiosa con gli autori del Grande Fratello Vip? Ad ammetterlo è stata proprio lei. Richiamata infatti per indossare il microfono, come stabilito dal regolamento del reality, che pretende di monitorare gli inquilini della casa 24 ore su 24, Adriana Volpe ha opposto un secco rifiuto. Interpellata da Antonella Elia, che le ha domandato se fosse arrabbiata, la Volpe ha replicato: “Da matti, con loro”, rivolgendosi chiaramente agli autori del programma. Più che la lettera del marito, cui la Volpe ha risposto di cercare dei complici per alleviare la sofferenza determinata dal distacco dalla famiglia, ad Adriana non è andata giù la scelta di Signorini & co. di insistere sulla storia del presunto flirt con Zequila. In puntata, infatti, i toni si sono alzati parecchio: con la Volpe a giurare sulla figlia che tra i due non c’è stato niente, e Zequila pronto a fare lo stesso chiamando in causa il nipote e il padre morto.

Adriana incazzata nera con gli autori che si lascia andare all’anarchia. La amo#GFVIP pic.twitter.com/puL0XgJUcz — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) March 3, 2020





