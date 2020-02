Andrea Denver/ La foto con Elisa de Panicis turba Anna Wolf? (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver potrebbe ricevere presto una visita più o meno gradita al Grande Fratello Vip 4. Parliamo di Elisa De Panicis, che in questi giorni ha pubblicato nelle Stories di Instagram una foto che sembra confermare la sua versione dei fatti. Ovvero che fra lei e il modello ci sarebbe stato qualcosa di più di un semplice incontro amichevole. Purtroppo non sappiamo a che epoca risale quella foto, se si tratta del periodo in cui Andrea ed Elisa hanno avuto degli incontri ravvicinati sotto le lenzuola (come ammesso da entrambi) oppure se riguarda i giorni precedenti all’ingresso dei due nella Casa. In quest’ultimo caso bisogna pensare ad un possibile tradimento del modello alle spalle della fidanzata Anna Wolf. Quest’ultima, informata dai fan sui social, ha preferito per ora non dire la sua in merito. Intanto Andrea si sta avvicinando sempre di più ad Adriana Volpe, soprattutto da quando Antonella Elia ha accusato la conduttrice di non prendere posizione e di non scegliere fra lei e Patrick Pugliese. Il modello infatti ha sostenuto l’amica Volpe durante un momento di crisi, indecisa sul da farsi, e le ha suggerito di cercare un confronto diretto con la showgirl: “Lei potrebbe respingerti ma se tu ci tieni perchè la reputi una tua amica, prova a parlarle. Devi solo avere pazienza”.

ANDREA DENVER PROVA AD EMERGERE AL GRANDE FRATELLO?

Andrea Denver rischia di diventare uno degli invisibili del Grande Fratello Vip 4, anche se ce la sta mettendo tutta per riuscire ad emergere. Persino il suo omonimo Andrea Montovoli ha compreso di dover fare il suo gioco e raccontarsi un po’, mentre il modello fatica ad emergere. Se escludiamo alcune precedenti dichiarazioni su Anna Wolf e il desiderio di sposarla, possiamo concludere che di Denver sappiamo ancora troppo poco. Purtroppo non è una strategia vincente: lo dimostra la doppia nomination ricevuta da Fabio Testi nelle ultime due settimane. Chi sta zitto e non si espone, rischia di finire nel mirino degli altri concorrenti. E anche se Andrea ha stretto un buon rapporto più o meno con tutti, agli occhi di molti degli inquilini rappresenta una pedina sacrificabile. Ed ecco che la prospettiva che Elisa De Panicis ritorni al centro dell’attenzione potrebbe dare la giusta spinta al modello per ritornare al centro della scena. Sarà sufficiente o si rivelerà solo un fuoco di paglia, in grado di spegnersi nel giro di pochi minuti?

