Andrea Denver/ L’accusa:”Schiavetto di Rita Rusic”. Confronto con Anna Wolf? (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver spera di poter vedere qualcuno di speciale al Grande Fratello Vip 4: la fidanzata Anna Wolf. In questi giorni, soprattutto in seguito alle rivelazioni di Elisa De Panicis, il modello ha avuto modo di pensare a lungo alla sua relazione e ora sente la mancanza della compagna. Mentre la Wolf si dichiara sicura di Denver, quest’ultimo continua a chiedersi se la modella varcherà prima o poi la Porta Rossa per fargli un saluto. Magari sul suo viso non sgorgheranno le stesse lacrime che vediamo spesso sul volto di Carlotta Maggiorana, ma in più di un’occasione ha manifestato il desiderio di poter incontrare Anna nel loft. Le occasioni per divertirsi però non mancano: basta pensare alle tre sfide che i concorrenti hanno affrontato in questi giorni e alla prova di seduzione che ha permesso ad Andrea di battere i rivali. Nella scenetta, Andrea si toglie i vestiti e rimane solo in boxer per poi indossare il grembiule e mettersi a stirare una camicia. Paola Di Benedetto, femme fatale per l’occasione, lo convince poi a mettere da parte il ferro da stiro per un momento di passione. Il modello però decide di dare la priorità allo ‘stiraggio’. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver.

Andrea Denver l’accusa di essere “sottomesso” a Rita Rusic!

Nei giorni precedenti Andrea Denver ha avuto modo di chiarire alcuni dettagli in merito alla puntata precedente del Grande Fratello Vip 4. Ovvero al famoso video in cui Andrea è stato dipinto come lo schiavetto di Rita Rusic. “Se comincia ad essere troppo aggressiva sono il primo a fare un passo indietro“, ha detto Denver parlando di Rita Rusic. “Non è maleducata, si vede che è una dura di suo. Non capisco il mettersi così a servizio, sembra quasi devozione“, ha detto invece la modella. Il discorso riguarda infatti quanto mostrato nella scorsa diretta, una clip che ha fatto apparire Denver come lo schiavetto della produttrice. Il modello invece ritiene che faccia parte del suo carattere: anni fa era impulsivo, poi ha imparato a dosare la sua rabbia. “A me tutto questo serve”, ha aggiunto poi parlando del reality, “perchè è come un prepararmi alla vita di domani”. Il modello infatti crede di essersi rinchiuso molto in se stesso negli ultimi tempi e il programma gli sarà utile per ritornare a fare festa, ad entrare ancora più in contatto con le persone. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Paola Di Benedetto.

Dopo Elisa De Panicis anche le rivelazioni di Cucuzza lo mettono nei guai…

Andrea Denver è ritornato a sorridere e il merito è delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Dopo aver trascorso diversi giorni a chiedersi disperato quale effetto avrebbero avuto le parole di Elisa De Panicis, per il modello il cielo è tornato ad essere di nuovo sereno. La

bufera però è dietro l’angolo e la colpa è di alcune rivelazioni fatte da Michele Cucuzza. Il giornalista infatti ha confessato di aver coinvolto alcuni degli altri concorrenti per votare Andrea Montovoli, con l’obbiettivo (riuscito) di mandarlo in nomination. Cucuzza infatti si è vantato con Adriana Volpe di aver organizzato il complotto in tempo record, in appena due secondi di tempo. “Perché una gliel’ho data io, poi Patrick me l’ha data perché ce l’aveva con me, un attimo prima mi ha detto ‘nomino te’, min**ia…nemmeno il tempo di organizzarmi, due secondi… io l’ho contro nominato, Antonio e Denver mi hanno salvato e il risultato è che sono loro tre al voto”, ha rivelato il giornalista. Quindi Denver sarebbe complice della pugnalata alle spalle a Montovoli, anche se è stato l’unico, a differenza di Antonio Zequila, a non confermare le parole di Michele.



