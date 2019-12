Madonna sta male: tour cancellato/ Video: “Dolori indescrivibili, rischio danni a…”

Dopo aver cancellato tre concerti a Boston per «ragioni mediche», Madonna cancella anche l’ultima data del Fillmore Miami Beach di Miami. La popstar ha fatto sapere che si è trattato di una decisione inevitabile a causa di «dolori indescrivibili» che l’hanno colta. Il “Madame X Tour” non dà proprio tregua all’artista, che ha accusato i primi problemi tra novembre e dicembre. «Mentre salivo le scale per cantare “Batuka”, sabato sera a Miami, ero in lacrime per il dolore delle mie ferite, che è stato indescrivibile negli ultimi giorni», ha scritto Madonna. Per ogni canzone che cantava è arrivata a pregare per riuscire a terminare lo spettacolo. «Le mie preghiere sono state esaudite e ho portato a termine lo show», ha aggiunto. Pur essendo combattiva e determinata, Madonna stavolta si è dovuta fermare. «Mi considero una guerriera. Non mi arrendo mai. Tuttavia, questa volta devo ascoltare il mio corpo e accettare che il mio dolore sia un avvertimento».

MADONNA STA MALE, TOUR CANCELLATO: “RISCHIO DANNI…”

Dopo aver annunciato il nuovo stop, Madonna si è rivolta ai suoi fan. «Voglio dire quanto io sia profondamente dispiaciuta per tutti i miei fan per aver dovuto cancellare il mio ultimo spettacolo». L’artista è vittima di forti dolori articolari che non le danno tregua. Quei dolori alle gambe le impediscono ovviamente di essere nella miglior condizione per esibirsi. «Ho trascorso gli ultimi due giorni con i medici tra scansioni, ultrasuoni, raggi X, tra le lacrime di dolore. Il responso è stato molto chiaro: se devo e voglio continuare il mio tour, devo riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al mio corpo». Ora dunque Madonna deve fermarsi, anche se non le piace che un infortunio le impedisca di fare quello che ama. «Questa volta devo accettare che non c’è vergogna nell’essere umani e nel dover premere il pulsante di pausa». E quindi ha concluso il post augurando buone feste ai suoi fan.





© RIPRODUZIONE RISERVATA