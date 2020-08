Andrea Dever e Anna Wolf si sono lasciati?/ Avvistamenti e rumors, Adriana Volpe…

Impazza ancora il gossip intorno ad Andrea Denver. Il bel gieffino è rimasto nel cuore dei fan del Grande Fratello Vip e continua a far parlare di sé anche in questa calda estate in cui avrebbe potuto passare del tempo con la sua fidanzata e, invece, sembra che tra loro non ci sia nessuno avvicinamento. La domanda quindi sorge spontanea: Andrea Denver e Anna Wolf si sono lasciati? Al momento non vi è nessuna conferma ufficiale e spesso i due sono riusciti a tenere il segreto sul loro rapporto tenendosi stretta la loro privacy, ma perché dopo tutti questi mesi passati lontano tra Grande Fratello e Covid 19 non hanno approfittato di questi mesi estivi per stare più insieme? Secondo quanto riporta il Vicolodellenews sembra che i due siano stati avvistati ma con persone diverse.

ANDREA DENVER E ANNA WOLF SI SONO LASCIATI?

Non ci sono conferme e si tratta solo di rumors ma quello che sappiamo è che il modello in questi giorni è stato in giro per Capri e dintorni ed è stato avvistato con un’altra ragazza di Bergamo di nome Arianna. Cosa significa tutto questo? Siamo sicuri che prima o poi Andrea Denver avrà modo di dire la sua perché non è la prima volta che si parla di un addio e non è nemmeno la prima volta che lui si affanna per smentire i rumors, ma se così non fosse questa volta? I fan del Grande Fratello sperano ancora che possa essere un avvicinamento con Adriana Volpe che vada ben al di là di una semplice amicizia soprattutto adesso che lei continua a passare l’estate a lavoro e nel weekend va in giro con la figlia e con le amiche, quando vedrà Roberto Parli?



© RIPRODUZIONE RISERVATA