Andrea di Carlo, ex compagno Arisa / Un video dalla Venier “motivo” della rottura

Andrea di Carlo è l’ex fidanzato della cantate Arisa. La rottura tra i due si è consumata in un momento molto delicato per la showgirl, che era in gara al Festival di Sanremo. Praticamente il compagno avrebbe deciso di troncare la sua storia d’amore con Arisa una volta finita la kermesse. La coppia aveva in programma un matrimonio, che inevitabilmente è stato annullato. A comunicare la fine della storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo, era stato proprio quest’ultimo, attraverso un’intervista rilasciata ai giornali di gossip.

Al magazine Oggi, aveva dichiarato chiusa la loro storia, tra lo stupore generale dato che l’uomo era anche il manager della cantante.”Tra di noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato“, aveva spiegato brevemente il compagno.

Andrea di Carlo, ex fidanzato di Arisa: i motivi della rottura

Fondamentalmente Andrea di Carlo si sentiva poco considerato dalla sua Arisa. Più precisamente non si sentiva riconosciuto come fidanzato. Fino a quel momento, infatti, Arisa era rimasta piuttosto abbottonato sulla sua vita privata, facendo trapelare poco o nulla. Ma a quanto pare, dopo un’ospitata della cantante da Mara Venier a Domenica in, l’uomo avrebbe preso la decisione definitiva di troncare ogni rapporto.

In quell’occasione Arisa si era commossa quando la presentatrice le aveva mostrato un filmato della sua vita privata. Nemmeno in quella circostanza la cantante se l’era sentita di fare il nome di Andrea Di Carlo, che da quel momento ha preso le distanze. Oggi i rapporti tra i due appaiono piuttosto tesi e difficili.

