Andrea di Carlo, ex fidanzato di Arisa / Che bordata: “usato per dimenticare suo ex”

Ancora scintille tra Andrea di Carlo ed Arisa. L’ex fidanzato della cantante, in gara a Ballando con le Stelle 2021, garantisce che la rottura è definitiva. Non ci sarà alcun ritorno di fiamma tra lui e l’artista, dopo aver trascorso un ultimo periodo insieme davvero complicato e ricco di tensione. Andrea Di Carlo guarda già avanti e cerca di separare il suo lavoro di manager – che lo ha visto coinvolto in prima linea per Arisa – alla vita privata.

ARISA E VITO COPPOLA, BALLANDO CON LE STELLE 2021/ Giuria la trova sexy ma lei...

In una interessante intervista rilasciata a Oggi non ha speso parole al miele per la sua ex fidanzata, descritta sì come un genio ma anche come un arista in grado di distruggere ciò che incontra. “Spesso ha detto di volere un figlio da sola e lo ha ribadito. Ma questo mi mortifica”, ha raccontato Andrea. “Non voleva che andassi dai suoi”, ha continuato. “L’ho accompagnata al suo paese di origine e mi ha detto che non voleva più vedermi”.

ANDREA DI CARLO, EX COMPAGNO ARISA / Lei: "adesso voglio sentirmi bella"

Andrea di Carlo, ex fidanzato Arisa: adesso ha voltato pagina?

Sembrerebbe che Andrea di Carlo sia ora impegnato con una bella ragazza di nome Elisa. Nell’intervista a Oggi dice di conoscerla da quindici anni e di trovarsi molto bene con lei. Le stoccate nei confronti di Arisa non sono mancate: “lei è una persona normale, con cui posso confidarmi, piena di piccole attenzioni. Arisa invece dice di essere gelosa, ma non lo è”. Di Carlo evidentemente non crede che Arisa abbia provato realmente qualcosa nei suoi confronti e lo si capisce quando svela un curioso punto di vista: “All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato. ma se vuoi stare in coppia devi seguire regole. Lei mi chiedeva di mettere in affitto la mia casa a Roma e trasferirmi a Milano, ma io a Roma ho i figli”.

LEGGI ANCHE:

Andrea di Carlo ex fidanzato di Arisa/ "Non vuole incontrarmi, lo ha chiarito agli autori di Ballando"

© RIPRODUZIONE RISERVATA