Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa/ Lei: “tutti gli uomini mi lasciano libera, ma lui…”

Andrea di Carlo è l’ex fidanzato di Arisa. La storia d’amore tra i due è naufragata recentemente, dopo incomprensioni e scintille continue sulle prospettive di coppia. Il manager aveva fatto capire di non sentirsi importante per Arisa, arrivando a sostenere che era stato usato. Parole che la cantante non ha preso bene e a cui ha replicato nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera dopo la rottura.

“In amore serve aspettare, quando stai con una cantante sai che deve rispettare degli impegni. Lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinare. Gli ho spiegato che era presto per sposarsi, non sono nata per fare ciò che voleva lui”. In queste settimane a Ballando con le Stelle 2021, poi, Arisa è apparsa molto concentrare nel trovare una sua nuova identità e nel sentirsi “più bella”.

Andrea Di Carlo, ex di Arisa: la rottura e due pensieri diversi

Chissà se il suo ex fidanzato Andrea di Carlo la starà seguendo in questa sua nuova avventura televisiva. A quanto pare, il manager, ha voltato pagina, anche se il tormentato tira e molla finale ha segnato sia lui che Arisa. “E’ una persona straordinaria, divertente, generosa”, ha raccontato la concorrente di Ballando con le Stelle. “Gli sono stata vicina, ma di più non posso. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà“.

La separazione tra Andrea di Carlo e Arisa pare si sia consumata nel mese di marzo, poco dopo Sanremo. Adesso i rapporti appaiono tesi dato che lei avrebbe imposto la clausola nel suo contratto a Ballando di non incontrare il suo ex, rappresentante di Morgan e Federico Fashion Style.



