Andrea di Carlo, fidanzato Arisa/ Dopo la crisi, il sereno: “Aveva un fidanzato”

Si torna a parlare di Arisa in tv come ospite di Domenica In ed ecco tornare sulla cresta dell’onda anche la questione fidanzato. Come ad una vera e propria cena di Natale in famiglia, sembra ormai d’obbligo parlare dei fidanzati quando si è intervistati in tv ed ecco quindi spuntare la questione Andrea di Carlo. Chi ha seguito le ultime peripezie sentimentali della cantante, coach ad Amici in questa edizione, sa anche che i due si sono mostrati insieme sui social come un fulmine a ciel sereno proprio all’inizio di quest’anno per poi annunciare le nozze e, infine, la rottura. In molti hanno pensato che si trattasse di una trovata pubblicitaria, visto che lui oltre ad essere autore televisivo e anche un manager dei vip, ma adesso che tra loro è tornato il sereno, almeno così sembra, tutto è cambiato. I due avevano rotto proprio perché la cantante frenava sul matrimonio, e adesso? Tra i due è tornata la pace ma non senza brividi.

Le loro ultime foto insieme ad Andrea di Carlo, risalgono proprio alla scorsa Pasqua, ma è in un’intervista a Io Donna che la cantante ha detto la sua sul suo compagno rivelando una cosa interessante proprio sul passato del manager. In particolare, Arisa ha rivelato: “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno”. Cosa rivelerà oggi sul loro possibile ritorno di fiamma ospite a Domenica In dalla zia Mara? L’ultima volta proprio nel suo salotto ha pianto (parlando di emozioni da ciclo) e subito dopo è venuta a galla la rottura con il compagno, e oggi?

