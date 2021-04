Andrea Di Carlo, fidanzato Arisa/ “Rivedersi era necessario e importante”

Andrea Di Carlo è il fidanzato di Arisa, la cantante de La notte e prof di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo la crisi e l’annullamento del matrimonio è tornato il sereno visto che la coppia è tornata insieme sui social con tanto di foto insieme con scritto “non si accettano proposte di fidanzamento o matrimonio perché il negozio è chiuso”. Una frase chiara a conferma che i due si sono riavvicinati dopo che il manager, sempre tramite i social, aveva ufficializzato la fine del loro amore. Dalla parte di Arisa, invece, non c’è mai stata alcuna comunicazione né sui social né tramite i giornali. La loro relazione è stata resa nota solo pochi mesi fa e poco dopo entrambi hanno confermato il desiderio di sposarsi il prossimo 2 settembre 2021. Un matrimonio poi annullato dopo che Arisa, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha parlato della sua vita privata senza però fare mai parola sul suo compagno. Una scelta che conferma la volontà dell’artista di lasciare la sua vita sentimentale fuori dalla sfera pubblica; ma questo suo comportamento non è andato giù al fidanzato che ha deciso di mollarla.

ELIMINATO AMICI 2021 SERALE E PAGELLE/ Martina out, Giulia è il meglio della puntata

Andrea Di Carlo e Arisa sono di nuova una coppia?

Per fortuna ora Andrea Di Carlo e Arisa sono tornati insieme: hanno trascorso le feste di Pasqua a Pignola, il paese natio della cantante. A confermare il riavvicinamento è stato proprio il produttore sui social dopo che alcune loro foto sono state pubblicate dal settimanale Chi. “Rivedersi era necessario e importante sia per me sia per lei ma io senza progettualità non so portare avanti le cose” – ha scritto Di Carlo, mentre Arisa ancora una volta ha preferito rimanere in silenzio. Speriamo che questa sia la volta buona per la coppia, anche se i più attenti hanno notato una cosa anomala: sul profilo Instagram del produttore sono scomparse tutte le foto in compagnia di Arisa. Che l’idillio sia già nuovamente finito?

LEGGI ANCHE:

Zerbi critica Raffaele, Arisa sbotta "Sei un RC"/ Rudy: "Un rompi cogli*ni?"Arisa/ Dopo il no al matrimonio con Andrea di Carlo, il nuovo singolo Ortica

© RIPRODUZIONE RISERVATA