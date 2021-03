Andrea Di Carlo, fidanzato Arisa/ “La amo, siate felici la metà di quanto lo sono io”

“Vi auguro di essere felici almeno la metà di quanto lo sono io . @arisamusic io ti amo”. Con queste parole e la foto di un nuovo bacio, Andrea di Carlo, fidanzato di Arisa o addirittura promesso sposo come ha annunciato qualcuno, si mostra al seguito della cantante. Lei si prepara a salire sul palco di Sanremo 2021 questa sera per tentare il colpaccio ma, intanto, lui la segue, posta foto che li ritraggono insieme, spesso abbracciati, e rivela al mondo di amare alla follia la sua donna, quella che fino a qualche settimana fa si dichiarava addirittura single. Ma chi è Andrea Di Carlo? E’ un personaggio molto noto nell’ambiente televisivo nei panni di autore ma anche di manager. Andrea Di Carlo è originario di Roma, classe 1976, 45 anni, e lì risiede per occuparsi dei suoi impegni con il piccolo schermo.

Andrea Di Carlo, fidanzato Arisa, pronto a sposarlo a settembre?

Andrea di Carlo è anche il titolare della Adc management, frequenta e lavora con personaggi noti della tv come ad esempio Sabrina Ferilli, Morgan, Asia Argento, Alessia Marcuzzi, Caterina Balivo. E la sua vita privata? Sembra che nel suo passato ci siano stati altri rapporti importanti e, in particolare, tre figli ovvero Tommaso, Matteo e Davide, con i quali appare spesso e volentieri sui social. In questi ultimi anni ha avuto tempo e modo di lavorare al Grande Fratello ma anche a Live Non è la d’Urso per poi passare in Rai a Oggi è un altro giorno, programma che ha lasciato non senza polemiche. Cosa scopriremo di lui in questi mesi e cosa farà Arisa se vincerà questa sera Sanremo 2021?



