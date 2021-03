Andrea Di Carlo, fidanzato Arisa/ Agente, autore e imprenditore: una vita in tv

Andrea Di Carlo è il fidanzato di Arisa, cantante impegnata in questi giorni al Festival di Sanremo 2021. Forse il nome non vi suonerà famigliare ma si tratta di un personaggio molto noto nell’ambiente televisivo, essendo un autore di prim’ordine. Andrea Di Carlo è originario di Roma, dove vi è nato il 6 febbraio del 1976 (ha quindi recentemente compiuto 45 anni), e dove risiede proprio per via dei suoi impegni con il piccolo schermo. Il suo nome non compare quasi mai al centro delle cronache di gossip, ma per scoprire la sua vita basta fare visita al suo profilo Instagram, che vanta all’incirca 16mila follower.

Come detto sopra, Andrea Di Carlo lavoro nel mondo della tv ed oltre ad essere un autore è anche il titolare della Adc management, e grazie al suo lavoro frequenta spesso e volentieri personaggi noti della tv come ad esempio Sabrina Ferilli, Morgan, Asia Argento, Alessia Marcuzzi, Caterina Balivo e molti altri ancora: insomma, un nome decisamente di casa fra Rai e Mediaset. Non è ben chiaro quali fossero le compagni/mogli di Di Carlo prima del suo fidanzamento con Arisa, ma si sa invece con certezza che lo stesso è padre di tre figli, leggasi Tommaso, Matteo e Davide, anche loro spesso e volentieri sui social.

ANDREA DI CARLO, FIDANZATO DI ARISA: DA LIVE AL GF, I SUOI PROGRAMMI PIU’ NOTI

Fra l’accudimento dei figli e un’uscita con Arisa, Andrea Di Carlo si destreggia fra i suoi programmi tv, essendo autore di numerosi show di successo, a cominciare da il Grande Fratello, la cui edizione Vip si è chiusa questo lunedì, passando per Live – Non è la D’Urso, in onda le domeniche sere su Canale 5, ma anche presso la “concorrenza”, a cominciare da Oggi è un altro giorno, programma in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 14:00 e condotto da Serena Bortone, di cui tra l’altro Andrea Di Carlo è anche manager. Fra i tanti personaggi di cui si occupa vi è anche Can Yaman, l’attore turco nonché uno dei personaggi del momento, sia perchè oggetto del desiderio di milioni di donne italiane, sia perchè attuale fidanzato della conduttrice Diletta Leotta, volto noto di Dazn amatissimo soprattutto fra il pubblico maschile. Infine, come non poteva essere altrimenti, Andrea Di Carlo è anche l’agente di Arisa.



