Andrea Di Maria “mia compagna più matura di me”/ “Amo passeggiare nei cimiteri”

Andrea Di Maria, star di Casa Surace e anche di Gomorra, confessa alcuni dettagli di sé, tra le donne più importanti della sua vita e la sua peculiare passione per i cimiteri. “Mi piace andare al cimitero, racconta tantissimo dell’anima di un paese. Il cimitero è un modo per ricollegarmi con le mie origini – racconta, ospite di Ciao Maschio, trasmissione di Rai 1 – per sentire il tempo che passa, perché spesso nelle grandi città uno viene travolto e non si rende conto del tempo che passa”.

Nonostante i ruoli da attore che ha rivestito, Andrea Di Maria svela di essere “silenzioso di base, perché sono un timido, riservato, sono uno che si imbarazza molto. Sono silenzioso anche perché mi piace il silenzio. Mi piace proprio, starei in silenzio anche giornate intere”. Al punto che “quando sono saturo, siccome sono originario di un paese in provincia di Salerno però abito a Napoli, vado nel mio paese, cerco di rigenerarmi passeggiando, andando al bar e ascoltando gli anziani. Poi vado nei cimiteri”. Di sé riconosce che “ascolto molto e questa cosa è una cosa molto generosa, molto bella. Fa innamorare le donne il fatto di essere ascoltate e di ascoltarle”.

Tra le donne che hanno rivestito un ruolo importantissimo nella sua vita, Andrea Di Maria ospite a Ciao Maschio non può non nominare “mia mamma che è la dolcezza fatta persona. Credo di avere ereditato questi modi gentili da lei, è una che attraverso il silenzio e attraverso i gesti è riuscita a mantenere una famiglia unita, è una che parla sempre sottovoce, mi mette tranquillità”. Immancabile una menzione anche alla compagna Fernanda “che è molto più piccola di me, ha 27 anni mentre io 38. Spesso è molto più matura di me e molto più pratica e concreta. Siccome fa il mio stesso mestiere, riesce proprio a codificare dei momenti bui, dei momenti difficili che mi accompagnano”.

A proposito di difficoltà, Andrea Di Maria vuole infatti ricordare di quando “qualche anno fa sono stato operato di peritonite proprio perché ho avuto un anno talmente difficile che ho somatizzato così tanto lo stress e il lavoro, al punto che il mio corpo è come dire esploso”. In amore ammette di non aver mai avuto delusioni, “nel senso che non mi sono mai trovato nella condizione di perdonare o essere perdonato ma semplicemente l’amore è finito e basta”. Mentre in amicizia “ho avuto delle delusioni, ho capito il motivo per il quale c’è stato un determinato comportamento e più che perdonare ho semplicemente lasciato andare perché nella vita si cambia”.











