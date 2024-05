Andrea Diprè ricoverato in ospedale per overdose?/ “Fake News, solo un modo per farsi pubblicità”

Il nome di Andrea Dipré, personaggio del web odiato e amato al tempo stesso, sta circolando nelle ultime ore sui social e sui vari siti web di informazione. Ad accendere un faro sul personaggio un presunto ricovero dello stesso, notizia che è stata confermata, smentita e quindi contro-confermata. Insomma, non è ben chiaro cosa sia successo all’influencer, considerato uno dei personaggi più trash del web, ma tutto è nato dopo l’annuncio sulla pagina Instagram Videotecadipreista, di una persona vicina appunto ad Andrea Dipré che riferiva che lo stesso fosse ricoverato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose e che sarebbe abbastanza grave anche alla luce dei numerosi precedenti per droga, come sottolinea lo stesso post. Si parla quindi di condizioni serie, con Andrea Dipré che starebbe forse lottando fra la vita e la morte alla luce del passato/presente problematico dello stesso personaggio pubblico.

Cristiano e Asmaa a Uomini e Donne/ Lui si sbilancia: "È molto saggia, è come se avesse 138 anni"

ANDREA DIPRÈ RICOVERATO IN OSPEDALE PER OVERDOSE? COSA E? SUCCESSO

Il post su Videotecadipreista prosegue dicendo che colui che scrive non avrebbe voluto dare la notizia e renderla pubblica, ma visto che ormai stava circolando si è sentito in dovere di intervenire affinchè tutti sapessero: “Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea. Ci vediamo presto Andrea”. Tutto finito? Nient’altro visto che sono in molti a sospettare che si tratti dell’ennesima trovata pubblicitaria di Andrea Diprè, anche perchè non erano emerse notizie da fonti ufficiali e attendibili che confermassero il tutto.

Elena Santarelli: “Mio marito Bernardo Corradi? Conquistato con il lato materno”/ “La privacy dei figli…"

Ci ha pensato il quotidiano autonomo del Trentino Alto Adige a cercare di fare un po’ di chiarezza confermando che «Andrea Diprè sarebbe ricoverato all’ospedale Santa Chiara. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del personale dell’ospedale di Trento che, allo stesso tempo, però, ne esclude un ricovero in rianimazione». Nel contempo vanno segnalate anche le parole riportate dal sito di informazione MowMag.com che ha confermato la notizia del ricovero dopo aver consultato alcune persone vicine al personaggio, ma l’ospedale Santa Chiara di Trento sta mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda. Resta quindi il dubbio.

Giulia Stabile e Veronica Peparini hanno litigato?/ L'ex prof di Amici rompe il silenzio: "Cos'è successo"

ANDREA DIPRÈ RICOVERATO IN OSPEDALE PER OVERDOSE? “UNA FAKE NEWS”

Alla fine il colpo di scena, con lo stesso MowMag.com che farà chiarezza pubblicando un articolo a firma Michela Morellato, amica proprio di Diprè: il ricoverato sarebbe una fake news, come molti hanno sospettato fin dalle prime ore dalla diffusione della notizia. “Perdonami se ti senti tradito – scrive la stessa – ma dopo varie esperienze, dopo tante promesse, questa tua ultima trovata per attirare l’attenzione mi ha distrutto (la notizia del ricovero per overdose è falsa e in mattinata è circolata persino quella sulla sua morte)”.

La stessa racconta di aver letto la notizia negli scorsi giorni: “mi ha spezzato il cuore” ha aggiunto, riferendosi appunto al presunto ricoverato, peccato perchò che non vi sia nulla di vero: “Immediatamente ho chiamato l’ospedale e l’operatore mi ha confermato che non c’era nessun Andrea Diprè ricoverato”. A quel punto ha chiamato il suo manager e ha avuto un’altra conferma: “Andrea voleva trovare un modo “pubblicitario” per tornare a far circolare il suo nome”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA