Andrea Dovizioso, incidente in motocross/ Ducati: frattura clavicola, oggi intervento

Incidente in motocross per Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati voleva prepararsi in vista dell’inizio della MotoGp ma è stato vittima di una brutta caduta, riportando la frattura alla spalla sinistra. È caduto atterrando male, quindi è stato subito portato in ospedale a Forlì per sottoporsi alle prime radiografie. Qui ha avuto conferma della temuta diagnosi. Per accorciare i tempi di recupero verrà operato questa sera a Modena, nella speranza che possa fare in tempo per la gara del 19 luglio sul circuito di Jerez de la Frontera. Intenzionato a presentarsi alla prima gara del Motomondiale come il principale rivale di Marc Marquez, aveva chiesto l’autorizzazione alla Ducati per allenarsi con la prima gara di motocross del campionato regionale sulla pista di Monte Coralli, vicino a Faenza. La Casa di Borgo Panigale l’aveva invece negata a Danilo Petrucci, altro pilota del team ufficiale.

INCIDENTE E INFORTUNIO ALLA SPALLA PER DOVIZIOSO

Il cross è la grande passione di Andrea Dovizioso, trasmessagli dal padre Antonio sin da piccolo. Nel tempo è diventato il primo strumento di allenamento per Dovizioso, che così è diventato un ottimo crossista. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, più di un esperto lo considera all’altezza dei grandi professionisti italiani. Considerando che è sempre responsabile, potrebbe essere stato vittima di un errore. «Il cross è fondamentale per il mio allenamento e la Ducati lo sa: i risultati in questi anni si sono visti, soprattutto nelle parti iniziali delle gare», aveva dichiarato alla vigilia. Considerando il suo futuro nebuloso, con la trattativa in stallo con la Ducati per il rinnovo del contratto, si tratta di una brutta tegola. La Ducati ha dato poi la notizia sui social: «Dopo una caduta durante una gara di motocross a Faenza, @andreadovizioso ha subito un infortunio alla clavicola sinistra. Dopo essersi consultato con il Prof. Porcellini, Dovi ha deciso di procedere con l’intervento chirurgico questa sera a Modena per essere in forma in tempo per l’inizio della stagione 2020 @motogp».

After suffering a crash during a motocross race in Faenza, @andreadovizioso has sustained a left collarbone injury. After consultation with Prof. Porcellini, Dovi has decided to proceed with surgery this evening in Modena to be fit in time for the start of the 2020 @motogp season pic.twitter.com/3xZdNxwxDP — Ducati Corse (@ducaticorse) June 28, 2020





