Andrea e Nicole, Matrimonio a prima vista 2020/ Le accuse di Sitara, poi la decisione

Matrimonio a Prima Vista Italia torna in onda questa sera, 1 dicembre dalle ore 21.10 circa su Real Time, con una puntata speciale dal titolo Tutta la Verità. Ed è proprio la verità quella che il pubblico di Real Time si aspetta ormai da giorni, soprattutto dopo aver scoperto che in questa edizione è nato un vero e proprio triangolo. La coppia composta da Andrea Ghiselli e Nicole Soria aveva deciso di concludere il programma da coppia, dunque la scelta di non divorziare ma continuare a rimanere sposati. Peccato che, pochi giorni dopo, la situazione si sia nettamente ribaltata, portando i due alla rottura. Il vero colpo di scena è arrivato quando si è però scoperto che Andrea aveva iniziato a frequentare un’altra protagonista di questa edizione di Matrimonio a prima vista, Sitara Rapisarda, che è stata la moglie di Gianluca. Ma cosa è accaduto dopo?

Andrea tra Nicole e Sitara a Matrimonio a prima vista Italia 2020: come finirà?

La nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia punterà l’attenzione proprio sul triangolo che vede protagonisti Nicole, Andrea e Sitara. In particolare quest’ultima accuserà Nicole Soria in apertura della puntata speciale. Nicole scoprirà che la relazione tra il suo ex marito Andrea e Sitara è già finita. Deciderà comunque di non presentarsi per non incrociare proprio Andrea e Sitara dopo quanto scoperto. Due relazioni, entrambe finite, dunque, stando alle anticipazioni dell’episodio di questa sera e non pare ci sia la possibilità di sperare in un ritorno di fiamma tra Andrea e Nicole. D’altronde ad opporsi sono anche i telespettatori a casa che ben poco hanno apprezzato il comportamento di Andrea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA