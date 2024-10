Matrimonio a prima vista Italia 2024, anticipazioni di mercoledì 23 ottobre: brutto clima tra Chiara e Pietro

Torna anche stasera mercoledì 23 ottobre una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 e manca pochissimo alla fine di questa stagione, che ha appassionato tutti sin dalla prima puntata. Stasera, su Real Time dalle 21.20 inizia il nuovo episodio, in cui ogni concorrente dovrà fermarsi a pensare seriamente alla sua relazione. Si tratta di un’altra tappa di questo esperimento sociale in cui sei uomini e donne si riuniscono per discutere su come sta andando il rapporto e per raccontare quello che funziona e quello che invece va migliorato.

Secondo le anticipazioni di Matrimonio a prima vista Italia 2024, dopo questo confronto, Pietro e Chiara si sono scontrati e hanno iniziato a vivere una forte crisi. Una delle novità assolute di questa edizione è proprio questo ultimo step, in cui ogni coppia si ritroverà insieme in un bellissimo appartamento di Milano, qui passeranno 24 ore ma prima dovranno scattare di nuovo delle foto di coppia, come è già successo nelle scorse puntate. Passiamo subito alle anticipazioni di Matrimonio a prima vista Italia 2024, per vedere cosa succederà ad ogni coppia e quali sono i rumor sull’esito delle loro relazioni.

Matrimonio a prima vista Italia 2024: il set fotografico va malissimo per una coppia

Iniziamo da Erik e Valentina e Asia con Anthony. Tra loro continua ad andare tutto molto bene e come abbiamo visto la scorsa settimana, per gli ultimi due c’è stata anche una nottata bollente che ha segnato un momento di svolta anche nell’intimità del rapporto. Come abbiamo accennato, invece, Chiara e Piero sono nervosi l’uno con l’altra e durante il set fotografico si mostreranno infastiditi per via delle effusioni richieste dalla fotografa. Dopo gli attimi di tensione, Chiara si è sfogata con la produzione del programma, spiegando che si sente così perchè Pietro ha avuto dei problemi lavorativi.

La realtà è però ben altra: lui non si sente molto stimato da lei, e inizia quindi ad esprimere insofferenza nel loro rapporto. Pietro è tormentato e confessa davanti alle telecamere di non essere apprezzato a dovere dalla moglie. Dopo il set fotografico, le coppie scoprono che staranno insieme nell’appartamento milanese dove ci sono ben tre camere da letto. Grazie alle anticipazioni di Matrimonio a prima vista Italia 2024 scopriamo anche che ci sarà un attrito tra Asia e Chiara. Secondo la prima, la moglie di Pietro è una “maestrina” e non fa mai parlare le altre persone. A sciogliere le tensioni ci pensano Valentina e il marito Erik che con la loro aria festaiola hanno reso il clima un po’ più favorevole.

In questo periodo di confidenze a Matrimonio a prima vista Italia 2024, le mogli iniziano a parlare l’una con l’altra della loro relazione, confidandosi di come sta andando davvero il loro matrimonio. Chiara svela poi una cosa che lascia scioccate Asia e Valentina: non ha mai fatto l’amore con Pietro. Lui, allo stesso tempo, instaura un rapporto di confidenza con i mariti e confessa tutto a sua volta: si sente molto male per il fatto di non aver mai avuto un’intimità. Come finirà la crisi tra Chiara e Pietro? Riusciranno a far fronte a questo malessere?

In realtà le anticipazioni di Matrimonio a prima vista Italia 2024 vedono uno scoppio di Pietro, che esplode rivedendo le foto del giorno del matrimonio con la moglie. Si sente male e piange davanti a tutti, consapevole che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Entra dunque in gioco Nada, l’esperta con cui si confida per capire cosa gli sta succedendo e lei lo fa riflettere sulla sua autostima, dicendogli di non continuare a pensare male di sè stesso.