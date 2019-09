Andrea Filomena e Jessica Battistello/ Ritorno di fiamma a Uomini e Donne? “Siamo…”

Andrea Filomena e Jessica Battistello, una delle coppie che si è rotta al termine del viaggio di Temptation Island 2019, tornano in tv per un confronto a cuore aperto. Ospiti della puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 27 settembre, Andrea e Jessica ripercorrono quella che è stata la loro avventura nel programma dell’amore e quella che è stata la loro storia. Andrea e Jessica avrebbero dovuto sposarsi prima dell’annullamento del matrimonio che ha spinto i due a mettersi in gioco partecipando alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Una storia importante per Andrea e Jessica che, nello studio di Uomini e Donne, si lasciano andare anche alle lacrime. Davanti a Maria De Filippi e Bisciglia, Filomena e la Battistello colgono anche l’occasione per parlare del presunto ritorno di fiamma.

ANDREA FILOMENA E JESSICA BATTISTELLO NON SONO TORNATI INSIEME

Seduti l’uno di fronte all’altra, Andrea Filomena e Jessica Battistello non nascondono di provare una forte emozione. Tra i due, però, non c’è nessun ritorno di fiamma come, invece, si è vociferato nelle ultime settimane. A fare chiarezza sui vari gossip è stata prima Jessica e poi Andrea. La Battistello, rispondendo alle domande dei followers, ha risposto di non essere fidanzata con Andrea il quale, a sua volta, ha chiarito la natura del rapporto che ha oggi con l’ex fidanzata. “Con Jessica, da persona matura, mi sono lasciato in buoni rapporti”. Dopo essersi lasciati, dunque, sia Andrea che Jessica sembrerebbero essere ufficialmente single. Andrea, inoltre, ha un legame d’amicizia con Ida Platano: l’ex fidanzato di Jessica deciderà di mettersi in gioco partecipando al trono over? Tina Cipollari potrebbe fargli la fatidica proposta…

