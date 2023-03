Andrea Fiore ucciso a Roma: fermato presunto killer/ Movente riconducibile a droga

Andrea Fiore, 54 anni, è stato ucciso domenica notte nella sua abitazione in via dei Pisoni, nel quartiere Tuscolano di Roma: la Polizia poche ore fa ha fermato il presunto killer. L’uomo, come riportato da Il Messaggero, è un italiano del 1979. È accusato di essersi introdotto nell’abitazione del meccanico-carrozziere al Quadraro e di averlo colpito al torace, probabilmente con un revolver, per poi darsi alla fuga quando la vittima è riuscita a chiudersi in casa e a chiamare il 112.

I primi spari sono stati fatali al cinquantaquattrenne. I medici, al loro arrivo, lo hanno rinvenuto a terra, riverso in una pozza di sangue. Non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I poliziotti della Squadra Mobile della Capitale questa mattina hanno eseguito il fermo nei confronti del potenziale assassino, di cui non sono state rese note ulteriori generalità. È da approfondire anche il movente dell’omicidio. La pista principale è quella del mondo della droga. È plausibile che i due si conoscessero e che fossero entrambi coinvolti in affari illeciti. La vittima, infatti, aveva diversi precedenti, tra cui ricettazione, furto e spaccio.

Andrea Fiore ucciso a Roma: fermato presunto killer. I precedenti

Andrea Fiore non è tuttavia l’unico ucciso al Quadraro di Roma nei giorni scorsi. L’omicidio di domenica notte è avvenuto a soltanto quindici giorni di distanza da quello di Luigi Finizio, 51 anni, legato al clan Senese per il tramite del cugino Girolamo. A separare le due scene del crimine appena un chilometro e mezzo.

L’uomo è stato assassinato mentre si trovava in un benzinaio in via dei Ciceri, all’incrocio con via degli Angeli, nella periferia di Torpignattara. I colpevoli non sono stati ancora catturati. Si ipotizza che i due episodi siano collegati, dato che le vittime erano entrambe coinvolte in affari illeciti. Da non dimenticare inoltre la morte dello chef Manuel Costa. Anche in provincia c’erano stati però dei casi di violenza. A Guidonia Montecelio, ad esempio, alcune settimane fa un trentacinquenne è stato ferito a colpi di arma da taglio mentre si trovava in strada.

