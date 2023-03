Luigi Finizio ucciso in strada a Roma/ Terzo omicidio in pochi giorni nella Capitale

Un uomo di 51 anni, Luigi Finizio, sarebbe stato freddato poche ore fa davanti a un benzinaio di Torpignattara, a Roma, ucciso a colpi di pistola da mani ancora ignote. Chi ha agito, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sarebbe dileguato subito dopo il delitto ed è caccia all’uomo nella Capitale, teatro di tre gravissimi fatti di sangue in rapida successione. Quello di Luigi Finizio, infatti, è il terzo omicidio nel giro di pochi giorni. Venerdì scorso, la morte dello chef 41enne Manuel Costa nei pressi del locale che gestiva all’Esquilino.

Secondo quanto ricostruito dalla Tgr Lazio, Luigi Finizio sarebbe stato colpito mentre si trovava in una stazione di servizio in via Dei Ciceri, all’incrocio con via degli Angeli, e i colpi esplosi sarebbero almeno cinque. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti della zona ed è giallo sulla regia dell’omicidio. Chi ha sparato sarebbe fuggito in sella a una moto e sulla vicenda indagano gli agenti della Questura di Roma. Un contributo prezioso all’attività investigativa sull’omicidio di Luigi Finizio potrebbe arrivare dalle immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza che si trovano nei pressi della scena del crimine.

L’ipotesi sull’omicidio di Luigi Finizio a Roma e l’appello del sindaco Gualtieri

Stando a una prima ricostruzione del delitto, Luigi Finizio sarebbe stato colpito da alcuni proiettili al torace e sarebbe morto sul posto. All’arrivo dei soccorsi, per il 51enne non ci sarebbe stato nulla da fare e si indagherebbe anche su un presunto movente economico. La vittima, secondo quanto riporta SkyTg24, avrebbe dei precedenti e non si escluderebbe l’ipotesi di un agguato maturato nel contesto di un regolamento di conti tra bande criminali in ambienti legati allo spaccio di droga.

Le indagini della Squadra mobile proseguono a ritmo serrato, e preoccupa la scia di sangue registrata negli ultimi tempi in città. In queste ore, poco dopo l’omicidio di Luigi Finizio a Torpignattara, è arrivato il commento del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: “Grande preoccupazione per l’escalation criminale con il terzo omicidio a Roma nel giro di pochi giorni – ha scritto il primo cittadino in un intervento su Twitter in merito alla situazione –. Si nomini subito il nuovo Prefetto e si convochi urgentemente il comitato per l’ordine e la sicurezza per rafforzare gli interventi di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti“.











