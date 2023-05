Andrea Giacobbe, chi è il figlio di Sandro Giacobbe/ Il loro rapporto e la malattia

Andrea Giacobbe, chi è il figlio di Sandro: il loro rapporto

Andrea Giacobbe è il figlio di Sandro Giacobbe, celebre cantautore genovese. Padre e figlio, che saranno ospiti oggi pomeriggio nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, sono uniti da un profondo legame. A cominciare dalla passione per il calcio: il cantautore è infatti da anni uno degli esponenti di spicco nell’organico della Nazionale italiana cantanti, e il figlio ha da lui ereditato questa passione, diventando un calciatore.

Ad unirli, però, è anche e soprattutto la musica. Andrea ha infatti scritto al padre, all’inizio di quest’anno, un singolo intitolato Lettera al gigante che racconta il profondo rapporto che unisce un padre ad un figlio. “Lui è stato molto scaltro – ha rivelato il cantautore ospite assieme al figlio a Bella Ma’– ogni tanto mi chiedeva se mi piaceva qualche accordo qua e là, quindi è andato avanti per un mese con questa storia… Fino a che un giorno mi sono accorto che vicino al pianoforte c’era un foglio un po’ stropicciato […] Lo apro ma non riuscivo a capire bene che cosa fosse. Allora comincio a leggere le parole e man mano che andavo avanti mi veniva il magone, perché riconoscevo in quelle parole che erano cose che lui mi avrebbe voluto dire e che mi appartenevano“.

Andrea Giacobbe e la malattia: “Ero un bambino…“

Ma Sandro Giacobbe e il figlio Andrea sono accomunati anche da un’altra esperienza di vita, decisamente più dolorosa: la malattia. Da giovane Andrea Giacobbe ha infatti dovuto fare i conti con un tumore, che ha così raccontato: “Ero un bambino, la consapevolezza di quello che avevo passato e che ho avuto è nata successivamente. Mi sono sempre sentito non malato all’epoca. Con la recidiva siamo ripartiti da capo con le terapie, dopo sei mesi l’incubo è finito e dopo un mese ero tornato a giocare a pallone“.

Anche Sandro ha dovuto fare i conti con una malattia, un tumore alla prostata in questo caso, dalla quale per fortuna è riuscito a guarire. Padre e figlio si sono fatti forza l’uno con l’altro, superando entrambi la malattia e dando un calcio alle difficoltà della vita.











