Andrea Giambruno, compagno Giorgia Meloni/ “Sono fiero di quello che ha fatto”

Andrea Giambruno, giornalista di Tgcom24, è il compagno di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Il due hanno sempre tenuto riservata la loro relazione, ma le loro prime foto insieme risalgano al 2015. I due si sono conosciuti a Canale 5, durante una puntata di “Quinta Colonna”: lui era uno degli autori, lei una degli ospiti. Nel 2016 sono diventati genitori di Ginevra. Sulla sua biografia di Instagram Andrea Giambruno, si presenta così: “Giornalista. Volto Mediaset. Papà di Ginevra. Compagno di Giorgia”. La coppia non è ancora convolata a nozze: “Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra. Non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. È come se le cose fossero già in equilibrio”, ha raccontato la Meloni a “Verissimo” lo scorso 8 maggio.

Andrea Giambruno: compagno di Giorgia Meloni e padre di Ginevra

Andrea Giambruno ha parlato pubblicamente per la prima volta del suo rapporto con Giorgia Meloni a febbraio 2021 il professore Giovanni Gozzini ha insultato la Meloni pubblicamente. Durante la rassegna stampa di Tgcom24, il giornalista ha voluto commentare in diretta la notizia che coinvolgeva direttamente la compagna: “Per coloro che non lo sapessero, sono il compagno di Giorgia Meloni, la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto nella sua vita”. E ha aggiunto: “Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”. E poi si è rivolto direttamente a Gozzini: “Mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi”.

