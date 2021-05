Andrea Giambruno e Ginevra, fidanzato e figlia Giorgia Meloni/ “Siamo una squadra”

Classe 1981, milanese, Andrea Giambruno è il fidanzato di Giorgia Meloni. Insieme, nel 2016, Andrea e Giorgia hanno avuto una figlia, Ginevra, centro di tutte le loro attenzioni. Il loro rapporto è molto solido, ma non è ancora stato ratificato da nessun impegno sacramentale o civile. Il matrimonio è nei programmi: Giorgia attende che sia lui a farle la proposta, ribadendo di credere nei suoi principi e nel suo valore. La leader di Fratelli d’Italia sostiene che le cose, con il suo futuro marito, siano tutte “in equilibrio”. “L’amore ha senso se riesci a fare squadra”, ha dichiarato in una sua recente intervista a Verissimo, soffermandosi anche sul rapporto di lui con il suo lavoro: “Non soffre per il ruolo politico che ricopro”. La nascita di Ginevra è stata una grande gioia per entrambi. Nel suo libro Io sono Giorgia, in uscita per Rizzoli l’11 maggio, la politica parla a lungo di maternità: è una sofferenza, per lei, non poter dare un fratello alla piccola (la Meloni, infatti, ha già 44 anni): “Per il legame che ho con mia sorella, è dura accettare che Ginevra sia figlia unica. Quando diventi madre è come se smettessi di vivere avendo come baricentro te stesso. I figli ti fanno sperimentare tutte le tue emozioni più grandi”.

Chi è Andrea Giambruno, fidanzato di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni si sono conosciuti alcuni anni fa durante una puntata del programma Quinta colonna su Canale 5. All’epoca, Giambruno lavorava tra gli autori, mentre Giorgia era uno degli ospiti. Oggi Andrea è un giornalista con alle spalle una lunga gavetta nel dietro le quinte di diverse trasmissioni televisive in onda su Mediaset e Mtv. Giambruno ha avuto un ruolo importante nel sostegno alla fidanzata nel momento in cui quest’ultima è stata attaccata dai media e dalla stampa per via delle sue posizioni politiche. Giorgia e Andrea hanno idee contrastanti sul matrimonio e anche sul tema della liberalizzazione delle droghe leggere, ma il dibattito, tra loro, è sempre stato aperto. Andrea non si definisce un tipo molto religioso: come ha affermato in passato, però, per Giorgia sarebbe disposto anche a sposarsi in chiesa.

