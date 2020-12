Andrea Griminelli/ Chi è il flautista di fama internazionale? Un’esibizione per l’amico Ennio Morricone

CHI È ANDREA GRIMINELLI FLAUTISTA DI FAMA INTERNAZIONALE

Il periodo delle Festività si preannuncia intenso per Andrea Griminelli, flautista italiano di fama internazionale noto per essersi esibito con il grande Luciano Pavarotti nelle sale e nelle locations più prestigiose del mondo: tra le tante possiamo citare il Madison Square Garden di New York, la Piazza Rossa di Mosca, la Tour Eiffel di Parigi e la magica città rosa di Petra in Giordania. Questo difficile 2020 impedisce i concerti all’estero ma non ha privato certamente il pubblico italiano del piacere di ascoltare la performance di questo straordinario artista, impegnato in due concerti a distanza ravvicinata: il 23 dicembre scorso è stato protagonista insieme a Francesco Gabbani del Concerto di Natale in programma al Teatro Comunale di Ferrara, mentre questa sera, per la Vigilia di Natale, volerà a Roma per partecipare al tradizionale concerto natalizio in Vaticano.

Intervistato pochi giorni fa dal Resto del Carlino, Andrea Griminelli si è detto entusiasta dei prossimi impegni che lo attendono, confermando che è suo desiderio renderli memorabili nonostante la triste assenza del pubblico in sala. Se il Concerto di Natale in Vaticano si preannuncia classico e quindi in linea con lo stile di Griminelli, non si può certamente dire lo stesso dell’esibizione che è andata in scena al Comunale di Ferrara. Il duetto con Gabbani infatti rappresenta una collaborazione innovativa, che ha mixato sonorità pop e musica classica mettendo a confronto professionalità e stili musicali completamente diversi. Vista la bravura di entrambi gli artisti siamo si è trattato di un mix perfetto, in grado di sottolineare una volta di più quanto afferma Griminelli: “La musica serve a cancellare le distanze e ad unire, al di là delle differenze stilistiche individuali”.

ANDREA GRIMINELLI E IL PROGETTO CON ENNIO MORRICONE

Lui stesso ha dichiarato che all’inizio della carriera guardava con diffidenza e sospetto agli altri stili, soprattutto al rock ed al pop, ritenendoli lontani anni luce dal suo repertorio e della sua sensibilità musicale. Per fortuna ha cambiato idea nel corso degli anni. Oltre ai due concerti natalizi Andrea sta lavorando ad un bellissimo progetto, ideato ad inizio 2020 con Ennio Morricone, suo grande amico scomparso alcuni mesi fa. L’idea è riproporre una serie di duetti basati sulle colonne sonore del maestro Morricone, coinvolgendo artisti come Zucchero e Sting. In attesa di finalizzare questo progetto, Griminelli suonerà un brano di Morricone questa sera durante il Concerto di Natale in Vaticano. Anche per quanto riguarda la sfera privata Andrea Griminelli è un uomo decisamente fortunato. Dopo anni vissuti da single (in cui veniva additato come uno tra gli scapoli più ambiti) il flautista ha capitolato portando all’altare Rossana Redondo, splendida modella colombiana sposata nel Giugno 2008 con una romantica cerimonia. La coppia si è giurata amore eterno davanti a tanti ospiti vip, con Sting che ha fatto da testimone allo sposo: l’unione si conferma salda e felice, come in una seconda luna di miele.



