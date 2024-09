Ma quale crisi: Elodie e il compagno Andrea Iannone sono più innamorati che mai e la conferma arriva dai social con tanto di foto e video condivise da entrambi sui rispettivi profili social! Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la voce di “Black Nirvana” e il pilota motociclistico che hanno smentito ogni voce di una possibile crisi con tanto di foto che hanno fatto impazzire i fan! La coppia, insieme dall’autunno del 2022, è sempre più complice e in diverse occasioni il mondo del gossip ha parlato anche della possibilità di matrimonio tra i due. Dalle pagine de La Repubblica, il campione ha dichiarato: “con Elodie e la mia moto sono l’uomo più felice del mondo”.

Non solo, Iannone parlando della compagna Elodie ha aggiunto: “ei è leggera, semplice. Allegra, solare. Che meraviglia e che fortuna vivere con lei”. Anche per la cantante, nata nel programma televisivo di Amici di Maria De Filippi, la storia con Andrea Iannone si sta facendo sempre più importante.

Andrea Iannone ed Elodie sognano dei bambini?

Proprio Elodie, intervistata sulla possibilità di avere un giorno dei figli dal compagno Andrea Iannone, ha detto: “Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”. Non solo, la cantante ha confessato di non aver mai sognato l’abito bianco e di non sentirsi ancora pronta all’idea di diventare mamma pur non escludendo la possibilità, un giorno, di diventare mamma. “La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?” – ha detto Elodie.

Anche Andrea Iannone parlando della possibilità di avere figli ha detto: “on rispondo, non mi fregate: altrimenti comincia un assurdo teatrino sui giornali. Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia”.