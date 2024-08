Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e il compagno Andrea Iannone nonostante da settimane si vociferava di una possibile crisi di coppia! Una crisi prontamente smentita dalla cantante di “Black Nirvana” che sui social in occasione del compleanno del suo amato ha postato una serie di foto e video con tanto di dedica d’amore! Elodie e Iannone, infatti, sono partiti per un lungo viaggio alla scoperta del Portogallo a bordo di un camper che ha descritto sui social così: “Love, wild and free”. Le foto della coppia sono diventate, manco a dirlo, virali a conferma che la voce di “Due” è una delle cantanti più amate del momento!

Cristiano Cosa svela retroscena sulla lite con Elodie ad Amici: "Lunga diatriba interna"/ "Ci scannammo per…"

Più innamorati che mai, Elodie e il fidanzato Andrea Iannone hanno pensato bene di trascorrere le vacanze estive alla scoperta dell’Algarve, la regione più meridionale del Portogallo continentale, tra giornate in spiaggia e a stretto contatto con la natura.

Elodie e il compagno Andrea Iannone: la loro estate in Portogallo fa boom di like sui social

Del resto Elodie e il compagno Andrea Iannone hanno dimostrato, ancora una volta, di non aver bisogno di grandi cose per essere felici insieme né tantomeno della presenza di altre persone. Il loro viaggio in Algarve, raccontato con tanto di foto e video postate sui social, è stato seguitissimo da fan e curiosi che non si sono persi uno scatto di una delle coppie più glamour dell’estate! Intanto sono tanti i progetti in ballo per Elodie: a cominciare dal calendario Pirelli di prossima uscita ad un possibile ritorno al Festival di Sanremo 2025 in gara tra i Big.

"Elodie spogliandosi fa il gioco degli uomini"/ Ricolfi: "Alimenta il senso di inadeguatezza delle donne"

Sui social la presenza di Elodie nel calendario Pirelli ha innescato l’immancabile polemica da parte chi accusa la regina del pop di utilizzare solo il suo corpo per far parlare di sé. La replica di Elodie non è tardata ad arrivare via social: “Essere donna è ancora considerato scabroso. Molti sono terrorizzati dalla libertà degli altri. O peggio, la invidiano”. Non solo, Elodie ha anche rilanciato una riflessione importante sul tema del dopo della donna precisando: “mi accusano di sessualizzare e ciò mi fa molto sorridere: vorrei chiedere cosa significa. Invece il punto è proprio questo: più uno viene accusato per l’uso che fa della propria libertà – perché questa è la mia libertà di espressione – più significa che sta conducendo una lotta giusta. Qualcuno ne rimane colpito, e quindi vorrebbe controllarmi. Perciò sto facendo una cosa utile”. Che dire: ancora una volta Elodie ha dimostrato coraggio e carattere, a conferma che oltre alle gambe c’è molto di più!

Paola Ferrari asfalta Elodie: "Rivendica la libertà delle donne facendo vedere il lato B"/ "È scorretto!"