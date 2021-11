Andrea Iannone e la squalifica/ “Piango solo per la moto perché è una ferita aperta”

Andrea Iannone non dimentica il periodo difficile vissuto in Motogp, con la squalifica di quattro anni a causa di un nanogrammo di drostanolone trovato nelle sue urine. E’ evidente che il pilota si senta derubato di un sogno e oggi deve fare i conti con quella che a tutti gli effetti definisce una ferita ancora aperta. “Ho pianto solo per la moto, anche se non sono uno che lo fa”, ha raccontato in una clip di Ballando con le Stelle 2021. “E’ una cosa molto difficile. Mi esce una lacrima perché quella è una ferita aperta. Sono salito in moto a tre anni per la prima volta, io e la mia famiglia abbiamo sacrificato le nostre vite per arrivare dove sono arrivato. Perdere tutto da un momento l’altro è stato difficile, anche se dici che lo accetti”.

Andrea Iannone si sente solo e non riesce a farsi forza né a voltare pagina, nemmeno con le parole di conforto di chi gli vuole bene: “Chi dice di capire non può capire, così come non si può smettere di pensare da un momento all’altro, non è una luce che la spegni dall’oggi al domani. Questa ferita – ribadisce Iannone – non scompare da un giorno all’altro, quindi cerco di avere il sorriso e di non tirarmi mai indietro. Sono qua che mi rimetto in gioco e sono pronto a rimettermi alla prova”.

Andrea Iannone concentra quindi i propri sforzi sull’avventura a Ballando con le Stelle 2021, un programma che da vero sportivo vuole puntare a vincere. Una cosa, però, Andrea Iannone l’ha già vinta, ci riferiamo alle emozioni che ha detto di aver provato di nuovo, dopo tanto tempo. “Vengo da un mondo dove ovviamente non puoi lasciarti andare a delle emozioni, non vivi delle emozioni a meno che non vinci le gare. Poi finisce subito e a volte non ha il tempo di festeggiare”, ha spiegato Andrea Iannone. “Qui a Ballando più vivi le emozioni più funziona. Io ero totalmente l’opposto. Le emozioni vengono fuori, per dare qualcosa devi per forza far uscire qualcosa. Qui sto imparando molto, sia come terapia sia a livello emozionale. E non era semplice”, assicura l’aspirante ballerino.

