Chi è Andrea Iannone? Ormai lo conosciamo tutti come il fidanzato della cantante Elodie. Il loro pare essere ormai un rapporto molto duraturo, tanto da essersi recentemente trasformato in un vero e proprio business. A sganciare la bomba è stato Open, dove Fosca Bincher ha scoperto che Elodie ha dei debiti per amore di Andrea Iannone. Sarebbero addirittura 600mila euro per un capannone industriale con tanto di mutuo decennale per la cantante, che avrebbe regalato al suo fidanzato l’immobile.

Elodie, chi è la cantante romana: "Un'infanzia difficile..."/ Poi il successo e i grandi amori

Insomma, pare che i due facciano sul serio, dato che la famosa cantante ha deciso come si suol dire di “buttarsi nel mattone”. Fosca Bincher di Open ha poi scoperto che dietro a tutto ciò esiste una società interamente destinata a Elodie, tanto che riporta le iniziali del suo nome: EDP Srl, e l’oggetto sociale riguarda appunto la locazione e l’acquisto di beni immobili. Quale sarà il progetto dell’artista? Per ora si sa che la società ha effettuato un primo acquisto in quel di Vasto, dove è stato comprato in una zona industriale un capannone di ben due piani. Il muto per tutto ciò? Oltre dieci anni con ipoteca sullo stesso edificio e su tutto il terreno intorno.

Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ Felici ed innamorati per le strade di Milano spazzano via ogni crisi!

Andrea Iannone e Elodie, la storia dal 2022 e la dedica a maggio per il compleanno di lei: “Immensa, ti amo”

La timeline della storia d’amore tra Andrea Iannone e Elodie parla chiaro: da oltre due anni i due si amano alla follia, anche se ogni tanto spuntano rumor di crisi, spesso infondati. La loro frequentazione parte durante l’estate del 2022 dove si incontrano alla festa di compleanno di lui. In autunno iniziano i like sospetti sui social, con tanto di post che nascondevano qualcosa di più di una semplice amicizia. In effetti, dopo poco tempo i due sono usciti allo scoperto festeggiando insieme il capodanno con un bel bacio a mezzanotte.

Andrea Iannone, compagno Elodie/ "Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo"

Andrea Iannone, verso febbraio 2023, ha ufficializzato il suo amore per Elodie anche sui social, scrivendo un post ad hoc per la fidanzata. A maggio di quest’anno, invece, abbiamo visto da parte sua una dedica romantica per il compleanno di lei, con tanto di “Sei immensa“. E come abbiamo visto, da adesso spuntano anche le quesitoni di business, segno che la coppia sta facendo davvero sul serio. Non ci resta che aspettare di capire quale sia il proposito della società di Elodie, e il motivo per il quale si sia addirittura sobbarcata un debito tale per Iannone.