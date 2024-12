Andrea Iannone è fidanzato di Elodie, ma anche un pilota motociclista conosciuto per suoi ottimi risultati nel settore della MotoGP. Non solo Iannone si è fatto conoscere anche per le sue storie d’amore che sono state al centro del gossip: a cominciare dalla relazione con Belen Rodriguez fino a quella con Giulia De Lellis. Oggi il campione di moto è felicemente innamorato ed impegnato con la cantante Elodie, anche se si fanno sempre più insistenti voci di una possibile crisi tra i due. Se Elodie ha sempre smentito di essere in crisi con il suo Andrea, recentemente i due sono stati visti lasciare da soli un noto ristorante romano. La cantante e il pilota motociclistico, stando a quanto rivelato da diversi settimanali di gossip, sarebbero stati visti litigare animosamente in un ristorante della capitale.

Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, chi sono i genitori di Elodie/"Non eravamo famiglia del Mulino bianco"

Una lite importante, visto che la cantante protagonista del Festival di Sanremo 2025 ha deciso di lasciare il ristorante da solo per poi essere seguita dal fidanzato. Cosa è successo tra i due? E come mai hanno litigato?

Elodie e il fidanzato Andrea Iannone si sono lasciati?

La notizia di un presunto litigio tra Elodie e il fidanzato Andrea Iannone è stata confermata anche dal settimanale Gente che ha pubblicato delle foto in cui si vede la cantante di Black Nirvana uscire da sola e in tutta fretta dal ristorante. A vedere le immagini il volto di Elodie era teso e si rincorrono voci e indiscrezioni su quanto successo tra loro. Una fonte avrebbe rivelato che i due hanno litigato in modo molto acceso con la cantante che si è alzata dal tavolo per uscire dal ristorante. A seguirla il compagno Andrea per fermarla e cercare un tradimento.

Cantanti big Sanremo 2025: i 30 nomi/ Dissing Fedez-Tony Effe, Elodie favorita? Meno trap, più cantautori

Non è la prima volta che la cantante e il pilota motociclistico litigano, visto che già in passato si rincorrevano voci di litigate e presunte crisi prontamente smentite da Elodie.