Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Tra gioco e un possibile amore

Andrea Iannone, in coppia con la maestra di ballo Lucrezia Lando, è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle 2021. Durante la prima puntata i due si sono esibiti con un paso doble sulle note di “Zitti e buoni” dei Maneskin, interpretato dall’orchestra di Paolo Belli. Il pilota, nel video iniziale, ha detto che molti hanno dei pregiudizi su di lui, pensano che sia una persona fredda, di pietra. Iannone ha dichiarato che è entrato nel programma con tanta ambizione e che piuttosto dorme in sala prove, finché non riesce nel suo intento. Quinti a scendere in pista, Andrea Iannone e Lucrezia Lando hanno dato vita a un paso doble emozionante, ma molto criticato dalla giuria.

Carolyn Smith ha apprezzato l’esibizione, ma ha consigliato al pilota di dare maggiore fiducia alla sua insegnante; Ivan Zazzaroni ha detto che i movimenti effettuati non erano molto definiti, Selvaggia Lucarelli ha definito il pilota “imprudente” ma di aver apprezzato la sua arroganza. Guglielmo Mariotto, invece, ha notato qualcosa di sensuale tra i due e gli è piaciuto. Le votazioni sono state: Zazzaroni 6, Canino 5, Smith 5, Lucarelli 2, Mariotto 4 e quindi 22 punti.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando in fondo alla classifica

Dopo il paso doble sulle note di “Zitti e Buoni”, Andrea Iannone ha paragonato la sua maestra Lucrezia Lando a una moto nuova: “È come quando sali su una moto all’inizio del campionato, la fiducia non è la stessa dell’anno precedente, devi prendere confidenza, speriamo di migliorare settimana dopo settimana”, ribadendo di aver bisogno ancora di tempo per entrare più in confidenza con la ballerina. Il pilota ha comunque accettato e incassato le critiche della giuria, che comunque ha ribadito di avere grandi aspettative su di lui. La coppia si è classificata terzultima. Anche sui social, i fan del programma scommettono sul pilota: “Iannone troppo legato, ma ha una bella grinta” e “Diciamo che Iannone ha del potenziale”. Anche questa settimana Lucrezia Lando ha messo a dura prova il fisico e la pazienza di Iannone: con quale ballo si esibiranno questa sera, sabato 23 ottobre?

