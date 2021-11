Andrea Iannone e Lucrezia Lando, coppia o amici?/ Lui: “Ragazza in gamba, vediamo che accadrà…”

Andrea Iannone e Lucrezia Lando hanno instaurato un feeling davvero speciale a Ballando con le Stelle 2021. Il loro rapporto, secondo molti fans, sarebbe in procinto di evolversi in qualcosa di più grande e romantico, ma a riportare tutti coi piedi per terra ci ha pensato il campione di Moto Gp, con alcune dichiarazioni piuttosto abbottonate. “Lucrezia è una professionista, una ragazza molto in gamba, il nostro è il rapporto di uno sportivo con il suo preparatore atletico”, ha raccontato a Fanpage, gettando acqua sul fuoco sulla presunta attrazione.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Prossimo eliminato?

Il concorrente di Ballando con le Stelle 2021 non ha approfondito più di tanto il loro rapporto, dribblando abilmente alcuni temi scottanti. Tuttavia non ha chiuso del tutto ad un avvicinamento futuro, anche se la concentrazione resta sulla gara: “Stiamo facendo un bellissimo percorso, lei è brava e ha pazienza nel riuscire a farmi ballare e adesso vediamo da qui in avanti cosa accadrà”.

ANDREA IANNONE: FLIRT CON LUCREZIA LANDO?/ Mariotto stufo: "solo tanti preliminari"

Andrea Iannone e Lucrezia Lando: come stanno davvero le cose?

Se Andrea Iannone non ha dato molti spunti di riflessione sul suo rapporto con Lucrezia Lando, la sua insegnante non è stata da meno. Con il suo silenzio – di fatto – ha ridimensionato i rumors del gossip, senza però spegnerli definitivamente. L’ex campione si è limitato a qualche dichiarazione asciutta, probabilmente perché non ama molto le cronache rose. “Quando mi sono rotto le scatole me ne sono andato da Milano, molto semplice”, ha spiegato Iannone, rievocando un episodio in cui a suo malgrado era finito proprio al centro dell’attenzione mediatica. Farà così anche questa volta?

LEGGI ANCHE:

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Dopo il malore, superato il dolore alla spalla?

© RIPRODUZIONE RISERVATA