Andrea Lo Cicero, dopo l’Isola dei Famosi diventa papà per la seconda volta/ “Vi presento Dante!”

Andrea Lo Cicero annuncia sui social la nascita del secondogenito: “Ecco il mio secondo orgoglio!”

Le dinamiche dell’Isola dei Famosi 2023 sono ormai lontane – televisivamente parlando – ma alcune dinamiche legate ai protagonisti continuano ad attirare l’attenzione degli appassionati. A richiamare la curiosità nelle ultime ore è stato Andrea Lo Cicero, uno dei concorrenti più discussi e influenti della passata edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

Andrea Lo Cicero – dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2023 – è tornato a far parlare di sé; ma questa volta per una notizia che non riguarda la sfera professionale. Con l’esperienza nel reality abbiamo avuto modo di conoscere il suo amore viscerale per Roberta Di Fiore; sua moglie da diversi anni. Proprio con lei ha coronato di recente un traguardo di vita dal valore inestimabile: la nascita di un bambino, il piccolo Dante Lo Cicero.

Andrea Lo Cicero, il messaggio per le donne dopo la nascita del piccolo Dante

A raccontare la gioia per la nascita del piccolo Dante è stato proprio suo padre, Andrea Lo Cicero, con un toccante post pubblicato su Facebook. Il rugbista ha infatti pubblicato – come riporta Isa e Chia – una foto con un braccio il neonato e chiaramente il web si è sbizzarrito con commenti di auguri e affetto. “Buongiorno, vi presento il nostro secondo orgoglio, Dante. La mamma Roberta sta benissimo; buon fine settimana per tutti voi”.

Dopo le poche ma intense parole per celebrare la nascita del suo secondo figlio – il piccolo Dante – Andrea Lo Cicero ha colto l’occasione per celebrare le donne, soprattutto per la forza che le accompagna durante il tortuoso seppur unico percorso della gravidanza. “Un messaggio per tutte le donne; ancora una volta dimostrate quanto sia grande la vostra forza. Siete ammirevoli, per questo dovete essere amate ogni giorno, festivi compresi”.

