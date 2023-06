Roberta Di Fiore, chi è la moglie di Andrea Lo Cicero e quando partorisce/ Dopo il figlio Ettore è in arrivo…

Roberta Di Fiore, chi è la moglie di Andrea Lo Cicero

Roberta Di Fiore è nota alle cronache rosa per essere la moglie di Andrea Lo Cicero, ex campione di rugby e concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Modella molto apprezzata nell’ambiente la compagna di Lo Cicero gestisce, insieme al rugbista, un’attività agricola di famiglia con cura e dedizione.

La coppia si è sposata e, nel 2019, è nato il figlio Ettore; ora vivono tutti insieme nella campagna di Lo Cicero a Viterbo. Di Roberta Di Fiore, però, non si hanno molte informazioni. Restia alla vita sui social, la modella è molto riservata sulla sua vita privata. “Noi, io mio figlio e mia moglie Roberta, eravamo qui e abbiamo visto tutto. Potevano colpire me o mio figlio. L’asina è morta tra le mie braccia ma io non potevo fare niente” raccontava Andrea Lo Cicero nel 2022, avendo assistito a un cacciatore che ha ucciso un’asina.

Roberta Di Fiore incinta del secondo figlio con Andrea Lo Cicero: quando nascerà

Roberta Di Fiore è molto riservata, ma proprio in diretta a L’Isola dei Famosi 2023 ha rivelato di essere incinta del secondo figlio avuto da Andrea Lo Cicero. Dopo Ettore sta infatti per arrivare un altro bebè: “Mia moglie è al sesto mese di gravidanza”, aveva rivelato il naufrago all’inizio della sua avventura a L’Isola, lo scorso maggio. Ciò vuol dire che il bebè nascerà ad agosto.

Proprio nell’ultimo daytime de L’Isola, Andrea è tornato a parlare del bebè in arrivo, dichiarando: “Per me era difficile venire qui perché ho un figlio piccolo e mia moglie incinta. Però ho scelto di affrontare quest’isola e di far presente a me stesso che non devo dire né grazie né scusa a nessuno.”

