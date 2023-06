Isola dei Famosi 2023, Andrea Lo Cicero spara a zero contro Nathaly Caldonazzo/ “Gli facevo schifo e poi…”

Andrea Lo Cicero e i dissidi con la Caldonazzo all’isola dei famosi: “Già contro di me dall’inizio”

Andrea Lo Cicero si toglie alcuni sassolini dopo l’Isola dei Famosi 2023. Il rapporto burrascoso con Nathaly Caldonazzo, evidentemente, dà adito a nuove accuse, chiarimenti e doverose precisazioni. L’ex naufrago, così, sul proprio profilo Instagram ha deciso di dire la sua su determinate situazioni avvenute durante il reality, spiegando al pubblico le difficoltà incontrate in Honduras nel momento in cui si è rapportato a Nathaly. “In questo programma vengono inserite persone perché hanno dei caratteri diversi. Inevitabilmente si possono trovare in una situazione di scontro”, ha premesso Andrea Lo Cicero nel suo sfogo social.

“Ma lo scontro nasce nel momento in cui tu non vuoi conoscere un’altra persona. In quel contesto Nathaly, già prima di entrare nel programma, aveva dichiarato ad altri concorrenti che io le facevo schifo a pelle. Quindi quando una persona inizia con questo atteggiamento è già contro un’altra persona”.

Andrea Lo Cicero spara a zero contro Nathaly Caldonazzo: “Sempre remato contro di me”

Andrea Lo Cicero, quindi, è rimasto deluso dalla persona che ha trovato di fronte, evidentemente bloccata da pregiudizi che hanno alimentato scontri e sgradevoli incomprensioni. “Lei ha sempre remato contro di me, e non c’è problema perché quello è un gioco”, ha continuato l’ex rugbista Andrea Lo Cicero. Il naufrago, tuttavia, ritiene che la Caldonazzo abbia sorpassato di molto i limiti del buon gusto e non ci pensa due volte a fare esempi specifici.

“Nel momento in cui tu non te la prendi con me personalmente e tiri in ballo i miei figli, questo non va bene. Io non sono una persona cattiva. Io non sono una persona misogina, maschilista, pericoloso, che guarda con un’aria da orco malefico. Assolutamente. Chi mi conosce sa benissimo che io sono una persona molto serena, molto tranquilla, molto disponibile nei confronti di tutti”.

